СБУ обнародовала видео допроса террориста "ЛНР", сбежавшего от оккупантов
Служба безопасности Украины опубликовала видео допроса террориста "ЛНР", который сбежал от оккупантов на позиции украинских военных
Об этом передает пресс-служба СБУ.
Как отмечается, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими Вооруженных Сил задержали на линии разграничения боевика так называемой ЛНР. Вооруженный автоматом Калашникова и в бронежилете человек вышел на позиции украинских военных вблизи Попасной Луганской области.
Сотрудники СБУ установили, что боевик является бывшим жителем Попасной. В 2014 году он уехал на временно оккупированную территорию вместе с отцом, который был активным участником незаконных вооруженных формирований.
"После достижения совершеннолетия в 2016 году молодой человек заключил контракт с незаконным вооруженным формированием так называемого 6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Платова народной милиции ЛНР. Он проходил "службу" на разных должностях и участвовал в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО/ООС" , - говорится в сообщении.
Сообщается, что боевик дал показания следователям СБУ. По его словам, он "разочаровался в идеях террористической организации и решил вернуться в родной город. Другого варианта, как бежать во время дежурства у него не было".
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.
- Напомним, на позиции одной из механизированных бригад из состава ОС пришел и сдался в плен террорист "ЛНР".
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