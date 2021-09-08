СБУ обнародовала видео-доказательство взяточничества начальника Летной академии в Кропивницком

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Как известно, мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.



Новое подозрение злоумышленнику вручали в одной из больниц города Киева, куда мужчина приехал из Кропивницкого, чтобы якобы "подправить" свое здоровье.



По данным следствия, злоумышленник имеет мощные коррупционные связи в регионе, что позволило ему "уверенно себя чувствовать", даже будучи подозреваемым СБУ.



Отметим, что на прошлой неделе СБУ уже вручила чиновнику подозрение по этой же статье, впрочем судьи отпустили его прямо в зале заседаний.



Начальника Летной академии Национального авиационного университета и его посредника - начальника летное училище ЛА НАУ - подозревают в вымогательстве взятки в $ 20 тыс.



Чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. В случае отказа, начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю "уничтожить" его бизнес.



Также СБУ публикует видео, на которых зафиксированы встречи фигурантов производства с директором компании, от которого требовали неправомерную выгоду. Среди прочего, на записях видно как:

Начальник Академии договаривается о системе "откатов" на учебных полетах студентов;

Фигуранта не устраивает взятка в национальной валюте, требует доллары;

Стороны договариваются об "откатах" с каждого этапа учений студентов;

Начальник Академии признается, что заставляет студентов вносить "дополнительные платежи".