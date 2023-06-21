Список опубликован пресс-службой СБУ.

"Установлено, что программные цели этих организаций и призывы их лидеров направлены на одобрение российской вооруженной агрессии и уничтожение Украинской государственности и граждан нашей страны", – пояснили в спецслужбе.



В список вошли:

1. политическая партия "Единая Россия";

2. политическая партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду";

3. политическая партия "Либерально-демократическая партия России";

4. политическая партия "Новые люди";

5. политическая партия "Коммунистическая партия русской Федерации";

6. общественная организация «Молодая гвардия Единой России»;

7. добровольческое молодежное общественное движение "Волонтерская рота боевого братства";

8. детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия";

9. общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых";

10. общественная организация "Российский союз молодежи";

11. общественное движение "Общероссийский народный фронт";

12. благотворительный фонд "Добро и дело";

13. общественная организация "Российская ассоциация защиты религиозной свободы".

Теперь в Украине запрещена любая их деятельность, а также сотрудничество с ними украинских партий, движений и фондов.