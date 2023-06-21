СБУ обнародовала список политических партий и общественных организаций РФ, угрожающих нацбезопасности Украины
Служба безопасности опубликовала список из пяти политических партий и восьми общественных объединений России, поддерживающих войну и угрожающих государственной безопасности Украины
Список опубликован пресс-службой СБУ.
"Установлено, что программные цели этих организаций и призывы их лидеров направлены на одобрение российской вооруженной агрессии и уничтожение Украинской государственности и граждан нашей страны", – пояснили в спецслужбе.
В список вошли:
1. политическая партия "Единая Россия";
2. политическая партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду";
3. политическая партия "Либерально-демократическая партия России";
4. политическая партия "Новые люди";
5. политическая партия "Коммунистическая партия русской Федерации";
6. общественная организация «Молодая гвардия Единой России»;
7. добровольческое молодежное общественное движение "Волонтерская рота боевого братства";
8. детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия";
9. общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых";
10. общественная организация "Российский союз молодежи";
11. общественное движение "Общероссийский народный фронт";
12. благотворительный фонд "Добро и дело";
13. общественная организация "Российская ассоциация защиты религиозной свободы".
Теперь в Украине запрещена любая их деятельность, а также сотрудничество с ними украинских партий, движений и фондов.
- В 2017 году в Украине заблокирован ряд российских пропагандистских ресурсов, распространявших дезинформацию о войне в Украине, а также российские соцсети.
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