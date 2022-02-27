СБУ обнародовала секретные пароли и шифры российских захватчиков. Фото
Сотрудники Службы безопасности Украины обнародовали секретные документы российских военных, которых украинские силовики разбомбили под Гостомелем
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Теперь украинская спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, используемые страной-агрессором. Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага.
Также среди документов есть боевой расчет с позывными бойцами и командировами, схемы действий захватчиков: путей нападения, ухода, заправок и т.п. и условные знаки противника, в том числе дешифрование команд управления.
В СБУ отмечают, что полученные документы будут служить доказательной базой для суда, они позволят держать на контроле каждую фамилию вражеских оккупантов и все оставшиеся в живых – обязательно будут наказаны.
Фото: СБУ
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