Об этом кафиры рассказывают друг другу в телефонном разговоре, который удалось перехватить СБУ.

"Там не они (украинская сторона, – прим.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", – рассказывает российский военный.

Также он описывает последствия этой катастрофы, которые пытаются скрыть в России: повышение уровня воды, затопление территорий и разрушение.

Напомним, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту военного преступления РФ.

"Взорвав дамбу Каховской ГЭС, российская федерация окончательно доказала, что является угрозой для всего цивилизованного мира. Ведь только настоящее государство-террорист может устроить техногенную и экологическую катастрофу такого уровня. И она обязательно за это ответит – и на поле боя, и в международных судах. Наша задача – привлечь к ответственности не только верхушку путинского режима, но и рядовых исполнителей преступлений", - подчеркнул Глава СБУ Василий Малюк.

Расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса – ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 441 (экоцид).

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также известно о подтоплении Николаевской области, поднялся уровень воды и на Днепропетровщине , что повлекло за собой массовый мор рыб, а также в Запорожской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .

На вечер четверга, 8 июня, в Херсонской области фиксировали отступление воды на 6 см.

В Николаеве 9 мая продолжают следить за уровнем воды в акватории, за ночь на 9 июня уровень воды в городе снизился на 5 см. Сейчас в целом уровень воды в акватории снизился до 100 см .