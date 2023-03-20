СБУ обезвредила в Украине подпольные ячейки "коммунистической партии советского союза"

Об этом сообщили 20 марта в telegram-канале Службы безопасности Украины.



Отмечается, что это подконтрольная ФСБ российская организация, активно участвующая в проведении подрывной деятельности против Украины.



После полномасштабного вторжения организаторы объединения пытались создать в нашем государстве разветвленную сеть собственных обкомов. Их "активисты" должны были призвать к массовой поддержке российских окупантов и обустраивать "комендатуру" для сбора разведданных и подготовки враждебных диверсий.



Добавляется, что к своим ячейкам агитировали присоединяться местных жителей, в том числе бывших и действующих военных, которые начинали службу во времена СССР.



"Установлено, что прокремлевскую организацию возглавляет находящийся в Москве Юрий Щипков - руководитель "центрального комитета большевиков". Именно по его указанию были созданы подпольные "филиалы" объединения в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Черниговской областях", - говорится в сообщении.

К их функционированию враг привлек более 45 человек, которые использовали собственные дома для конспиративных встреч участников вражеского подполья и планирования взрывных мероприятий.

Указания на проведение преступных действий получали непосредственно от главы московского ЦК через специально созданный анонимный telegram-канал.

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Благодаря оперативному вмешательству СБУ ни один из враждебных планов по подрывной деятельности не был претворен в жизнь.

Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили:

российские паспорта;

незарегистрированное оружие и боеприпасы;

мобильные телефоны с поличным с российским «куратором»;

прокремлевские агитационные материалы.

По материалам СБУ одному из организаторов объединения уведомлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.