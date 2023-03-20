СБУ обезвредила в Украине подпольные ячейки "коммунистической партии советского союза"
В результате спецоперации в Киеве и еще шести регионах нашего государства нейтрализованы подпольные ячейки так называемой "коммунистической партии советского союза"
Об этом сообщили 20 марта в telegram-канале Службы безопасности Украины.
Отмечается, что это подконтрольная ФСБ российская организация, активно участвующая в проведении подрывной деятельности против Украины.
После полномасштабного вторжения организаторы объединения пытались создать в нашем государстве разветвленную сеть собственных обкомов. Их "активисты" должны были призвать к массовой поддержке российских окупантов и обустраивать "комендатуру" для сбора разведданных и подготовки враждебных диверсий.
Добавляется, что к своим ячейкам агитировали присоединяться местных жителей, в том числе бывших и действующих военных, которые начинали службу во времена СССР.
"Установлено, что прокремлевскую организацию возглавляет находящийся в Москве Юрий Щипков - руководитель "центрального комитета большевиков". Именно по его указанию были созданы подпольные "филиалы" объединения в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Черниговской областях", - говорится в сообщении.
К их функционированию враг привлек более 45 человек, которые использовали собственные дома для конспиративных встреч участников вражеского подполья и планирования взрывных мероприятий.
Указания на проведение преступных действий получали непосредственно от главы московского ЦК через специально созданный анонимный telegram-канал.
Читайте также: Тюремные сроки получили два коллаборанта: один из них администрировал telegram-канал "Херсонская республика"
Благодаря оперативному вмешательству СБУ ни один из враждебных планов по подрывной деятельности не был претворен в жизнь.
Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили:
- российские паспорта;
- незарегистрированное оружие и боеприпасы;
- мобильные телефоны с поличным с российским «куратором»;
- прокремлевские агитационные материалы.
По материалам СБУ одному из организаторов объединения уведомлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, Служба безопасности заблокировала транснациональный канал незаконного ввоза в Украину денег, похищенных на временно оккупированной территории нашего государства: на границе с Румынией разоблачили "туристов", пытавшихся ввезти в Украину 37 млн грн наличных.
- 17 марта в Киеве СБУ и Нацполиция задержала четырех человек из группы, которая ввозила в Украину фальсифицированные препараты для людей, больных онкологией.
- 17 марта стало известно, что по данным следствия, трое бывших работников ГУ "Дарьевская исправительная колония №10" согласились работать на оккупантов.
- 17 марта Служба безопасности совместно с БЭБ ликвидировала масштабную схему присвоения промышленных объемов голубого топлива из газотранспортной системы НАК "Нефтегаз Украины".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.37
Покупка 38.37Продажа 38.97
-
EUR
Покупка 40.36Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное