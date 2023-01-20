СБУ обезвредила сеть агентов ГРУ в Днепре, корректировавших удары по инфраструктуре города
Служба безопасности объявила об обезвреживании российской агентурной сети, ее члены наводили врага на критическую инфраструктуру, включая энергоэнергирующие предприятия
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Отмечается, что в Днепре СБУ нейтрализовала вражескую агентурную сеть, подчинявшуюся ГУГ вооруженных сил РФ. Задержаны 7 российских агентов.
Члены сети передавали в Россию данные с координатами объектов критической инфраструктуры, включая места размещения энергогенерирующих предприятий.
"Эти сведения оккупанты использовали для подготовки и осуществления ракетных ударов по городу. А после обстрелов агенты посещали места "прилетов", чтобы установить последствия воздушных атак и повторно их скорректировать", - говорится в тексте пресс-службы.
Сейчас следователи проверяют, были ли агенты РФ причастны к ракетному удару российской армии по жилому дому в Днепре, произошедшем 14 января 2023 года.
"Кроме того, агенты РФ собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений Сил обороны на территории региона, пытаясь выявить позиции украинской системы ПВО", - добавили в пресс-службе.
В СБУ проинформировали, что агенты передавали данные врагу через жителя Днепра, который также являлся членом группы.
"Им оказался гражданин РФ, бывший житель Днепра, создавший в 2014 году местную прокремлевскую общественную организацию. Ее представители выступали за создание так называемой "юго-восточной Украинской республики", подконтрольной стране-агрессору.
Впоследствии злоумышленник скрылся в России, где был завербован кадровыми сотрудниками ГРУ. По их задаче он создал собственную агентуру из своих "идейных" единомышленников-земляков", - подчеркнули в службе.
Утверждается, что ранее группа была в "режиме ожидания", однако активизировались в октябре 2022 года.
В ходе обысков обнаружено:
- самодельные взрывные устройства;
- компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с врагом;
- прокремлевскую литературу.
"На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, фигурантам поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - резюмировали в СБУ.
- Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила вражеского приспешника в освобожденном Херсоне. Коллаборант по оккупационному "МВД" пытался выявлять участников движения сопротивления.
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