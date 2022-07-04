СБУ обезвредила российских агентов, разведывавших позиции ВСУ на Юге Украины
Служба безопасности Украины в Николаевской области задержала трех российских агентов, которые занимались разведкой позиций украинских военных
Об этом сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко в телеграмм.
По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области задержали трех глубоко законспирированных российских агентов, разведывавших боевые позиции и перемещения подразделений ВСУ.
"Для маскировки преступных действий злоумышленники привлекали своих близких родственников и других местных жителей информаторами. Полученные сведения участники группы передавали своему российскому куратору с помощью текстовых сообщений и фотоматериалов с координатами", – сказал Дехтяренко.
Правоохранители в ходе обысков обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами незаконных действий.
Задержанным сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса. Продолжается досудебное расследование, добавил Дехтяренко.
- Напомним, Спецназ СБУ показал , как бьет врага из воздуха.
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