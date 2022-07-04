Об этом сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко в телеграмм.

По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области задержали трех глубоко законспирированных российских агентов, разведывавших боевые позиции и перемещения подразделений ВСУ.

"Для маскировки преступных действий злоумышленники привлекали своих близких родственников и других местных жителей информаторами. Полученные сведения участники группы передавали своему российскому куратору с помощью текстовых сообщений и фотоматериалов с координатами", – сказал Дехтяренко.

Правоохранители в ходе обысков обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами незаконных действий.

Задержанным сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса. Продолжается досудебное расследование, добавил Дехтяренко.

Напомним, Спецназ СБУ показал , как бьет врага из воздуха.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb