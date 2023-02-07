СБУ обезвредила преступные группировки, терроризировавшие жителей Одессы, Харькова и Сумщины
Злоумышленники совершали разбойные нападения на частные дома граждан и облагали "данью" местных предпринимателей
Об этом стало известно из telegram-канала Службы безопасности Украины.
Отмечается, что в случае отказа оказывали психологическое давление, применяли насилие и угрожали убийством, в том числе родственникам потерпевших.
"В ходе следственно-оперативных действий в Одессе обезврежена группировка, которая действовала от имени подсанкционного "вора в законе" по прозвищу "Авто Копала"", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что руководство бандой осуществлялось через "смотрящего" за городским следственным изолятором. Находясь в СИЗО уголовник координировал действия своих приспешников на свободе.
"Сотрудники СБУ задержали активных участников банды на попытке "выбить" деньги из местного предпринимателя. Им сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
В Харькове СБУ нейтрализовала преступную группировку, которая "требовала денег с граждан под надуманными предлогами". Для этого создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем за деньги предлагали их решить.
Сотрудники Службы безопасности задержали всех четырех участников банды на попытке очередного "выбивания" несуществующего долга.
Известно, что по материалам СБУ им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой).
В Сумской области СБУ заблокировала деятельность группировки, которая требовала деньги с людей для наполнения "воровской кассы". Среди пострадавших от действий фигурантов, в частности, – внутренне перемещенные лица.
"В результате спецоперации СБУ задержаны все участники банды и ее организатор, который пытался бежать за границу. В настоящее время им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины", - указывается в сообщении.
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