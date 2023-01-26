Об этом сообщила пресс-служба СБУ в телеграме.

Контрразведка уничтожила канал финансирования оккупантов на Восточном фронте: в Сумской области нейтрализована группа злоумышленников, которые помогали россиянам "обменивать" миллионы награбленных гривен на российские рубли.

"Ее организаторы скрыто пересекали границу и на территории РФ встречались с представителями командования оккупационных группировок. Те передавали дельцам деньги, похищенные у мирных жителей временно оккупированных районов Востока Украины", - говорится в тексте пресс-службы.

Отмечается, что полученные от россиян гривни "конвертировали" через подпольные "обменники" в Украине. Позже передавали российскую валюту в обход контрольно-пропускных пунктов. По предварительным данным так обменяли более 10 млн рублей.

Эти деньги использовались для финансирования группировок захватчиков в Донецкой и Луганской областях, а самих злоумышленников задержали на попытке передачи россиянам более 2 млн рублей.

"По данным следствия, задержаны двое жителей Сумщины, которые в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь. Как свидетельствуют оперативные данные, с каждой "транзакции" злоумышленники имели свой "процент" и рассчитывали на лояльность рашистов в случае захвата ", – добавили в СБУ.

В настоящее время злоумышленникам сообщили о подозрении ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня же, 26 января, СБУ отчиталась о задержании подполковника СБУ одного из граничащих с временно оккупированной территорией областных управлений по факту государственной измены.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb