СБУ обезвредила группу диверсантов, готовивших ракетные удары по объектам Укрзализныци
СБУ обезвредила завербованную сотрудниками ФСБ России группу диверсантов, готовивших ракетные удары по объектам Укрзализныци и собиравших данные о перемещении ВСУ
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В состав группы, сформированной кадровыми сотрудниками ФСБ РФ, входило 8 местных жителей, один из которых использовал для прикрытия статус помощника действующего народного депутата Украины и удостоверение журналиста. Еще один был завербован почетным консулом РФ в Харькове.
Контроразведка Службы безопасности нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ в результате масштабной спецоперации в Харьковской и Донецкой областях. Злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории регионов. разгружают вооружение ВСУ", - говорится в сообщении.
Также злоумышленники разведывали локации складов с боеприпасами, огневых позиций, блокпостов и фортификационных сооружений ВСУ в прифронтовых районах востока Украины и Днепропетровщины.
"Также во время временной оккупации Изюма и Балаклеи фигуранты подбирали кандидатов в состав местных оккупационных администраций", - отметили в СБУ.
В настоящее время четверо из восьми находятся на территории РФ. Во время обысков в их домах обнаружена русская символика и прокремлевская литература.
- В январе СБУ задержала российского агента, который помогал готовить ракетный удар по Кропивницкому энергообъекту.
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