Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В состав группы, сформированной кадровыми сотрудниками ФСБ РФ, входило 8 местных жителей, один из которых использовал для прикрытия статус помощника действующего народного депутата Украины и удостоверение журналиста. Еще один был завербован почетным консулом РФ в Харькове.

Контроразведка Службы безопасности нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ в результате масштабной спецоперации в Харьковской и Донецкой областях. Злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории регионов. разгружают вооружение ВСУ", - говорится в сообщении.



Также злоумышленники разведывали локации складов с боеприпасами, огневых позиций, блокпостов и фортификационных сооружений ВСУ в прифронтовых районах востока Украины и Днепропетровщины.



"Также во время временной оккупации Изюма и Балаклеи фигуранты подбирали кандидатов в состав местных оккупационных администраций", - отметили в СБУ.

В настоящее время четверо из восьми находятся на территории РФ. Во время обысков в их домах обнаружена русская символика и прокремлевская литература.