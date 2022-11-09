Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Орган специального назначения нейтрализовал диверсионно-разведывательную группу ФСБ РФ, действовавшую на территории Сумской и Киевской областей.

"Одна из главных задач вражеских диверсантов заключалась в сборе персональных данных и мест нахождения командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ. Полученную информацию агрессор планировал использовать для подготовки к физической ликвидации украинских защитников и уничтожению их вооружения и военной техники", - пишет пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что ДРГ была организована работником ФСБ, после полномасштабного вторжения в ее состав завербовали жителя приграничного района Сумщины.

"Именно он был на прямой связи со своим куратором и координировал с ним планы и алгоритмы действий по выполнению вражеских задач. Для коммуникации они использовали закрытые каналы электронной связи с соблюдением мер конспирации", - говорится в сообщении.

По указанию работника ФСБ в группу был привлечен еще один местный житель, его выбрали за прокремлевские взгляды.

Для сбора разведданных они "втемную" использовали свои связи на территории региона, а также объезжали пограничную местность и наблюдали за подразделениями Сил обороны. Кроме того, один из них ездил в Киев, где пытался скрыто осуществлять фото-, видеофиксацию локаций украинских защитников и передавать соответствующие координаты РФ”, - утверждают в СБУ.

При обысках помещений, где скрывались злоумышленники, работники силовых структур обнаружили 2 противотанковые мины ТМ-62М со взрывателями, 2 боевые гранаты РГО с запалами и автомат Калашникова с заряженным магазином. Также была изъята техника с доказательствами конспиративной переписки с представителем ФСБ.

8 ноября СБУ объявила о подозрении главе "минздрава ДНР", который способствовал захвату более 20 больниц Донецкой области.

Днем ранее в Запорожье СБУ задержала блогера телеграм-канала Шария, отрицавшего совершение РФ военных преступлений на территории Украины. А в Одесской области работники службы взяли под стражу бывшего боевика террористической группировки "Призрак"

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