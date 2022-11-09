СБУ обезвредила диверсионную группу ФСБ, готовившую убийства командиров Сил спецопераций ВСУ
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и нейтрализовала ДРГ, работавшую для убийства командиров боевых подразделений Сил спецопераций ВСУ
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.
Орган специального назначения нейтрализовал диверсионно-разведывательную группу ФСБ РФ, действовавшую на территории Сумской и Киевской областей.
"Одна из главных задач вражеских диверсантов заключалась в сборе персональных данных и мест нахождения командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ. Полученную информацию агрессор планировал использовать для подготовки к физической ликвидации украинских защитников и уничтожению их вооружения и военной техники", - пишет пресс-служба СБУ.
Следствие установило, что ДРГ была организована работником ФСБ, после полномасштабного вторжения в ее состав завербовали жителя приграничного района Сумщины.
"Именно он был на прямой связи со своим куратором и координировал с ним планы и алгоритмы действий по выполнению вражеских задач. Для коммуникации они использовали закрытые каналы электронной связи с соблюдением мер конспирации", - говорится в сообщении.
По указанию работника ФСБ в группу был привлечен еще один местный житель, его выбрали за прокремлевские взгляды.
Для сбора разведданных они "втемную" использовали свои связи на территории региона, а также объезжали пограничную местность и наблюдали за подразделениями Сил обороны. Кроме того, один из них ездил в Киев, где пытался скрыто осуществлять фото-, видеофиксацию локаций украинских защитников и передавать соответствующие координаты РФ”, - утверждают в СБУ.
При обысках помещений, где скрывались злоумышленники, работники силовых структур обнаружили 2 противотанковые мины ТМ-62М со взрывателями, 2 боевые гранаты РГО с запалами и автомат Калашникова с заряженным магазином. Также была изъята техника с доказательствами конспиративной переписки с представителем ФСБ.
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