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СБУ нейтрализовала сеть вражеских корректировщиков и разоблачила агента спецслужб РФ, готовившего "списки" на уничтожение украинцев

6 апреля, 2022 среда
17:10
война с Россией

Служба безопасности Украины нейтрализовала сеть вражеских корректировщиков и коллаборанта - агента спецслужб РФ, готовившего "списки" на уничтожение украинцев

Об этом сообщает официальный Facebook СБУ.

"Служба безопасности в ходе спецопераций в разных регионах Украины ликвидировала новые агентурные сети оккупантов и документирует преступления бывших должностных лиц местного самоуправления на Востоке, сотрудничающих с врагом", - отметили в СБУ.

В Днепропетровской области разоблачили агента спецслужб РФ, который собирал разведданные о расположении стратегически важных объектов региона и воинских частей. Координаты он передавал вражеским кураторам через отработанные каналы связи и близкого родственника, проживающего на территории временно оккупированной Донецкой области. Полученную информацию враг использовал для ракетных обстрелов по территории региона. Сотрудники СБУ задержали агента во время сбора данных по военному объекту, по которому оккупанты планировали нанести ракетный удар.

В Сумах агентом спецслужб РФ оказался глава одной из городских общественных организаций. Коллаборант пытался передать оккупантам списки с данными украинских патриотов, в том числе бойцов местной Теробороны. Полученные сведения оккупанты планировали использовать для похищения, истязания и убийства украинцев, подавления национального сопротивления на территории региона. Спецназовцы СБУ задержали предателя на попытке выполнения задачи агрессоров.

В Донецкой области задержали еще двух вражеских информаторов. Они собирали данные о местах дислокации и перемещения украинских войск с привязкой к местности. Полученную информацию передавали своим кураторам через мессенджеры. Одним из "связных" агентуры захватчиков был так называемый "депутат народного совета ДНР".

СБУ продолжает документировать преступную деятельность коллаборантов на временно оккупированной территории нашего государства. Среди них – экс-чиновники органов местного самоуправления на Востоке Украины.

На сторону врага перешел бывший руководитель Станично-Луганской поселковой громады. Установлено, что предатель способствует установлению на территории района оккупационного режима и проведению так называемой паспортизации ЛНР. Он также организует незаконное переоформление объектов критической инфраструктуры в пользу российских агрессоров. За это коллаборанту "гарантировали" назначение "председателем Станично-Луганской районной администрации ЛНР".

Сотрудники СБУ документируют и преступления так называемого председателя Волновахского городского совета ДНР и одного из местных депутатов ОПЗЖ, возглавившего "Вольненский сельсовет" при оккупационной администрации РФ.

"Предателям грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества", - подчеркнули в СБУ.

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русская агрессия
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