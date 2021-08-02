СБУ нейтрализовала контролируемый нардепом "силовой центр" пророссийского ОО
СБУ заблокировала деятельность "силового отделения" пророссийского общественного объединения, контролируемого народным депутатом Украины
Об этом сообщает пресс-служба СБУ
"СБУ предотвратила попытки расшатывания общественно-политической ситуации в восточных регионах Украины. Во время спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске блокирована деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической основе", - сообщает спецслужба.
По данным предварительного расследования, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокаций для расшатывания ситуации в стране.
Правоохранители установили, что в марте 2021 года лидер группы и ее активные участники нанесли ножом тяжкихе телесные повреждения идеологическом оппоненту. По замыслу "кураторов", преступление должно было спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка.
Во время процессуальных действий по месту жительства злоумышленников и в офисном помещении общественного объединения правоохранители обнаружили холодное оружие, которое могли использовать для совершения тяжких преступлений, инструкцию по подготовке к радикальным действиям против идеологических оппонентов, крупную партию марихуаны и оборудование для ее выращивания.
Издание hromadske и LB.ua сообщают со ссылкой на собственные источники, что речь идет о контролируемой депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой организации "Патриоты - за жизнь!".
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