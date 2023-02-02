СБУ нейтрализовала группировку сутенеров, работавших вместе с руководством миграционной полиции

Об этом СБУ сообщила в телеграмме.

Правоохранители нейтрализовали организованную преступную группировку, действовавшую под руководством Департамента миграционной полиции.

Ежемесячно доходы организаторов нелегального бизнеса составляли более 50 млн грн.

"В результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ задержали заместителя начальника Департамента миграционной полиции, руководителя отдела профильного подразделения столичной полиции и еще двенадцати участников группировки. По данным следствия, чиновники "прикрывали" деятельность разветвленной сети разврата в Киеве. К таким "заведениям" подбирали девушек в возрасте от 18 до 30 лет с уязвимым психо-эмоциональным состоянием", - пишут в СБУ.

Также известно, что преступники создали сеть специализированных групп в мессенджерах, где "администраторы" подыскивали гражданок для предоставления интимных услуг за деньги, в том числе "эскорта".

Сутенеры предлагали им "поездки" к клиентам в разных областях Украины, а также отправляли за границу. Стоимость "услуг" составляла от $500 до $10 тыс. за ночь.

На основании собранных доказательств более 20 лицам сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией);

▪️ ст. 302 (создание или содержание мест разврата);

▪️ ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

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