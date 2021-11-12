СБУ не пустила в украинское небо подсанкционный самолет нардепа Козака, следовавшего из Европы в РФ
СБУ заблокировала украинское небо для бизнес-джета подозреваемого в госизмене депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, летевшего из Европы в РФ
Об этом сообщают в СБУ.
СБУ не пустили в украинское небо самолет нардепа, к которому применены санкции СНБО. В СБУ отмечают, что депутат подозреваемый в госизмене.
По информации следствия, злоумышленники пытались вывести самолет из-под санкций СНБО и сменили бортовой номер из Т7BRG на T7GIV.
С новым номером 10 ноября самолет хотел пересечь Украину и попасть из России в страну ЕС. Однако СБУ и Украэрорух заблокировало движение судна.
Как сообщала в марте этого года в запросе "Радио Свобода" Государственная авиаслужба, самолетам с государственными и регистрационными знаками T7-GEM, T7-BRG, T7-ABC, T7-CIF, T7-GLT аннулированы разрешения и планы на эксплуатацию и запрещено выдавать соответствующие разрешения в течение трех последующих лет , сообщили в Государственной авиационной службе Украины.
Воздушное судно T7-BRG – самолет Гольфстрим G450, официально принадлежащий подсанкционной компании Gold Natural Group Limited (попала под санкции 20 лтого – ред.). Им пользовался партнер Медведчука, народный депутат Тарас Козак (ОПЗЖ), также попавший под санкции и сейчас отрицающий их в Верховном суде. 29 января самолет вылетел из аэропорта Жуляны в Аликанте (Испания).
- 2 февраля в отношении нардепа Козака начали действовать санкции. Зеленский подписал указ.
- 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны на заседании решил учредить санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в частности, против пророссийского политика, народного депутата от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
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