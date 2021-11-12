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СБУ не продлила запрет на въезд в Украину российскому блогеру Варламову

12 ноября, 2021 пятница
17:46
война с Россией

Служба безопасности не продлила действовавший с 2017 года запрет на въезд в Украину российскому блогеру Илье Варламову

Об этом сообщает "Детектор медиа", передает Еспресо.TV.

Срок санкций в отношении Варламова завершился в ноябре 2021 года.

В ответ на запрос "Украинской правды", СБУ сообщила, что "решение о запрете въезда запрашиваемому иностранцу не принималось".



В Государственной пограничной службе "Украинской правде" сообщили, что лицу, незаконно находившемуся на оккупированных территориях, откажут во въезде в Украину и объявят запрет на въезд сроком на три года.

  • Напомним, в 2017 году Украина запретила Варламову въезд в Украину на пять лет. Блогер утверждал, что никогда не посещал временно оккупированные территории, но подтвердил, что в Крыму "после известных событий" он был.
  • В ноябре 2021 года Варламов выложил на своем YouTube фильм об Украине (Украина: xитpocть Кучмы, кoppупция Поpoшенко, peфopмы Зеленcкого | Кpым, Донбаcc, Майдан). Как отмечает "Детектор медиа", видео вызвало возмущение украинской аудитории из-за ряда манипулятивных утверждений.
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