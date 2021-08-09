СБУ не передала записи разговоров Медведчука в НАБУ, - Сытник

Об этом во время брифинга заявил глава НАБУ Артем Сытник, передает РБК-Украина .

По его словам, НАБУ обращалось в Службу безопасности с просьбой передать аудиозаписи телефонных разговоров Медведчука, ведь детективы планировали их изучить в рамках расследования дела о "трубе Медведчука" - нафтопродуктропровод "Самара - Западное направление".



Однако НАБУ не получило эти записи от СБУ, говорит Сытник.

"К сожалению, нет (не получили записи - ред.). Но я надеюсь, что мы их еще когда-то получим", - отметил он.

Напомним, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в госизмене и покушении на хищение ресурсов в Крыму двум народным депутатам Украины Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

12 мая Медведчук пришел для вручения ему подозрения в Офис генпрокурора.

После этого журналисты опубликовали записи разговоров Медведчука, на которых, в частности, говорилось о контрабанде угля с ОРДЛО, обмене пленными и заключении с Россией контрактов на поставку газа и электричества.

Впоследствии, Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест .

9 июля Медведчуку продлили домашний арест до 7 сентября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb