СБУ назвала псевдоминирование "распространенным инструментом" в условиях агрессии РФ
В Службе безопасности Украины считают серию псевдоминирований в Украине распространенным инструментом гибридной агрессии со стороны России
Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
В последнее время в публичной плоскости фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании важных объектов социальной сферы по всей территории Украины. В результате тщательных проверок со стороны СБУ, Нацполиции и других уполномоченных на это органов государственной власти эти сообщения не подтверждаются на практике, а имеют на цели создать напряжение и панические настроения в обществе", - отметил Дехтяренко.
По его словам, сообщение о псевдоминировании – распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии, которую РФ ведет против Украины.
"Призываем граждан сохранять спокойствие. И отдельно обращаемся к СМИ с просьбой тщательно проверять подобную информацию, чтобы со своей стороны не способствовать реализации враждебных специальных информационных операций. Служба безопасности Украины и, в частности, Антитеррористический центр при СБУ вместе с Национальной полицией в рамках своего функционала ежедневно отрабатывают каждое из таких сообщений", - подчеркнул спикер СБУ.
В службе отметили, что СБУ и, в частности, Антитеррористический центр при СБУ вместе с Национальной полицией в рамках своего функционала ежедневно отрабатывают каждое из таких сообщений.
- Напомним, в Харькове за сутки 13 января "минировали" 234 объекта.
- В течение новогодних праздников в полицию поступило более 130 сообщений о заминировании.
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