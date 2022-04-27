Об этом сообщает СБУ .

В Службе безопасности зарегистрировали и расследуют уголовное производство против российских военных. Силовики ведут усиленную фильтрационную работу возле тех мест, где раздались взрывы.

Уже задержаны три человека, которые могли быть корректировщиками огня или сообщали о результатах взрывов российским военным. Пока задержанных проверяют.