СБУ нашла вероятных корректировщиков ракетных ударов по Жмеринке и Казатину
Служба безопасности уже задержала в Винницкой области трех человек, которые могли корректировать огонь для российских военных
Об этом сообщает СБУ .
В Службе безопасности зарегистрировали и расследуют уголовное производство против российских военных. Силовики ведут усиленную фильтрационную работу возле тех мест, где раздались взрывы.
Уже задержаны три человека, которые могли быть корректировщиками огня или сообщали о результатах взрывов российским военным. Пока задержанных проверяют.
- Утром 25 апреля кафиры обстреляли 5 железнодорожных станций в Центре и на Западе Украины, движение поездов временно задержано, есть пострадавшие.
- Во Львовской области пылали пожары в двух населенных пунктах в результате утренних обстрелов 25 апреля
- Кроме того, несколько взрывов раздалось в Винницкой области
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