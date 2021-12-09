СБУ нашла тело водителя BlaBlaCar Познякова, убитого в 2016 году

Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии "Бабелю".



"Сотрудники СБУ нашли труп Тараса Познякова. К поисковым работам была привлечена спецтехника Минобороны. Спецслужбой получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства", - сказал Дехтяренко.



Он добавил, что предварительно уголовное производство квалифицировали по п. 11 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины.



Другой источник СБУ сообщил, что тело нашли вблизи трассы Житомир - Киев.

Напомним, 4 апреля 2016 года Тарас Позняков на собственном автомобиле Audi-A6 выехал из Львова в Киев с целью трудоустройства. С помощью сервиса BlaBlaCar он согласился подвезти двух незнакомых ему лиц, представившихся бойцами "Правого сектора". Однако в столицу он не доехал, а исчез вместе с автомобилем, который позже обнаружили в Киево-Святошинском районе.

Интерпол объявил в розыск двух подозреваемых в похищении водителя. В августе 2016 года Дмитрия Голуба, бывшего бойца "Правого сектора", задержали и взяли под стражу. Его соучастник, гражданин России Луан Кингисепп, в марте 2019 года погиб в результате взрыва в квартире в Киеве.

28 мая 2019 года Киево-Святошинский районный суд Киевской области признал виновным Дмитрия Голуба в убийстве Тараса Познякова и приговорил к пожизненному заключению. Его адвокаты подали апелляционный иск, но и его не удовлетворили, а приговор оставили в силе.

8 декабря 2021 г. Верховный Суд подтвердил пожизненное заключение для убийцы Тараса Познякова.

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