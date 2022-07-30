Об этом сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Оперативники разоблачили торговца оружием, пытавшимся нелегально сбыть партию взрывчатых веществ, в частности, тротила.

"Боевые средства поражения он тайно хранил по месту жительства в Запорожье. Своих клиентов подыскивал через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов", - говорится в сообщении СБУ.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в ходе проведения дальнейших следственно-оперативных действий СБУ установила местонахождение схрона с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

"Среди изъятого - более 5 кг тротила и пластида, а также реактивная противотанковая граната РПГ-22. По предварительным данным, тайник мог быть обустроен для совершения диверсий на территории региона", - сообщает Служба безопасности Украины.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Продолжается расследование по установлению источников поступления оружия.

27 июля сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины и детективы НАБУ задержали руководителя личной охраны одного из народных депутатов Украины, у которого обнаружили оружие, наличные деньги и пророссийские книги.

30 июля, в Одесской области, СБУ разоблачила мужчин, которые, пользуясь удостоверениями волонтеров и представителей терробороны, незаконно переправляли за границу военнообязанных.

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