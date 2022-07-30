СБУ нашла на Запорожье схрон с тротилом и пластидом
Служба безопасности Украины задержала торговца оружием и обнаружила тайник со средствами поражения на Запорожье
Об этом сообщили в официальном telegram-канале ведомства.
Оперативники разоблачили торговца оружием, пытавшимся нелегально сбыть партию взрывчатых веществ, в частности, тротила.
"Боевые средства поражения он тайно хранил по месту жительства в Запорожье. Своих клиентов подыскивал через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов", - говорится в сообщении СБУ.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, в ходе проведения дальнейших следственно-оперативных действий СБУ установила местонахождение схрона с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.
"Среди изъятого - более 5 кг тротила и пластида, а также реактивная противотанковая граната РПГ-22. По предварительным данным, тайник мог быть обустроен для совершения диверсий на территории региона", - сообщает Служба безопасности Украины.
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Продолжается расследование по установлению источников поступления оружия.
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