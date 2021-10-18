СБУ нашла боевые схроны диверсантов в Херсоне

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в Донецкой области тайник с арсеналом оружия обнаружили в лесопосадке вблизи объекта энергетики, который обеспечивает электричеством Мариуполь и еще несколько населенных пунктов.

По оперативным данным, схрон в 2014 году обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" для совершения диверсий на территории региона.





При осмотре тайника правоохранители изъяли:

почти 15 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте;

4 детонатора;

1 ручной противотанковый гранатомет;

2 противотанковые мины ТМ-62м;

2 минометные мины калибра 120 мм;

1 противопехотная мина кругового поражения;

более 1 тыс. патронов калибра 5,45 мм.





Также схрон нашли в окрестностях Херсона.

Среди изъятого - 2 ящика с патронами к стрелковому оружию и 2 боевые гранаты с запалом.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

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