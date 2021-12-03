СБУ направила в суд дело Семенченко
СБУ направила в суд обвинительный акт против девяти человек, в том числе экс-нардепа Семена Семенченко, из-за создания незаконного вооруженного формирования
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
В ходе досудебного расследования было установлено, что Семен Семенченко и другие организаторы создали на территории Украины незаконное вооруженное формирование с организационной структурой военного типа.
К группировке относились преимущественно бывшие военные и участники боевых действий. Члены формирования проводили военную, строевую и физическую подготовку. Также у них было огнестрельное оружие и взрывчатка.
Кроме того, СБУ сообщила, что обнаружила доказательства того, что в июле 2019 года Семен Семенченко организовал теракт, а именно выстрел из ручного противотанкового гранатомета в здание ООО "Информационное Агентство "112-Украина".
В целом следствие сообщило о подозрении девяти лицам. Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева.
- Напомним, Семену Семенченко инкриминируют три статьи: создание незаконного военизированного вооруженного формирования, приобретение и хранение оружия и организация теракта (обстрел канала "112 Украина").
- 20 августа он объявил голодовку.
- 8 сентября Соломенский районный суд Киева продлил арест экс-нардепу Семену Семенченко на два месяца.
- 30 сентября Семена Семенченко перевели из изолятора Службы безопасности в Лукьяновское СИЗО.
- 6 октября Апелляционный суд Киева оставил его в СИЗО
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