СБУ направила в суд дело Семенченко

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.



В ходе досудебного расследования было установлено, что Семен Семенченко и другие организаторы создали на территории Украины незаконное вооруженное формирование с организационной структурой военного типа.



К группировке относились преимущественно бывшие военные и участники боевых действий. Члены формирования проводили военную, строевую и физическую подготовку. Также у них было огнестрельное оружие и взрывчатка.



Кроме того, СБУ сообщила, что обнаружила доказательства того, что в июле 2019 года Семен Семенченко организовал теракт, а именно выстрел из ручного противотанкового гранатомета в здание ООО "Информационное Агентство "112-Украина".



В целом следствие сообщило о подозрении девяти лицам. Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева.

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