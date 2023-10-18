СБУ направила в суд дело руководителей "Мотор Сичи", арестованы активы более чем на 12 млрд грн

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что речь идет об экспрезиденте АО "Мотор Сич" и директоре Департамента внешнеторговой деятельности предприятия.

Кроме того, в рамках уголовного производства наложен арест на все имущество обвиняемых на общую сумму более 12 млрд. грн.

"Речь идет о средствах, недвижимости, корпоративных правах обоих должностных лиц, а также их имуществе, которое они получили преступным путем и оформили на своих родственников за границей", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности направили в суд обвинение на экс-президента Мотор Сичи по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. В то же время, руководителя Департамента внешнеторговой деятельности предприятия обвинили по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Что известно об уголовных делах на "Мотор Сичи"

Напомним, в октябре 2022 года бывшего директора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали по подозрению в госизмене . Известно, что он бесперебойно поставлял российским оккупантам двигатели к вертолетам и самолетам. Также с 2000 года Богуслаев имеет гражданство РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. 24 октября 2022 года Вячеслав Богуслаев арестован.

4 ноября 2022 стало известно, что по материалам следователей СБУ наложен арест на все имущество президента АО "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, которые подозреваются в работе на РФ. В феврале Вячеславу Богуслаеву сообщили о новом подозрении - в содействии деятельности террористической организации "ДНР".

В конце марта ему продлили арест до 27 мая.

10 мая журналисты проект "Схемы" обнародовали письмо-заявление за подписью Богуслаева, в котором бывший глава предприятия "Мотор Сич" попросил включить его в список на обмен с Россией.

26 сентября суд отклонил апелляцию экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и оставил в силе решение первой инстанции – пребывание под стражей до 22 октября.