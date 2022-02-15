СБУ начинает по всей Харьковщине контрдиверсионные учения, гражданских просят носить с собой документы

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Управления СБУ в Харьковской области.



"Тренировки будут проходить до начала марта по всей территории Харьковской области с сосредоточением особого внимания на приграничных районах. Целью учений является усовершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание условных диверсионных групп", - рассказали в спецслужбе.



СБУ просит жителей Харьковщины с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на действия и требования правоохранителей и иметь с собой документы, удостоверяющие личность.



"Обучение пройдет в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка удостоверяющих личность документов, осмотр автомобилей", - отметили в СБУ.



Спецслужба также призывает граждан быть бдительными и просит сообщать о лицах, проявляющих необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации или беспилотные летательные аппараты.



В Управление СБУ в Харьковской области можно позвонить по телефону (057) 700-16-61 или написать на e-mail usbu_khr@ssu.gov.ua или связаться другим удобным способом.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Россия готовит провокацию для оправдания полномасштабного вторжения.