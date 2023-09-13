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СБУ на Одесчине объявила подозрение всему руководству районной ВВК, помогавшему уклонистам

13 сентября, 2023 среда
15:24
Криминал

В среду, 13 сентября, Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции все руководство районной военно-врачебной комиссии Одесской области. Подозрения вручили также уклонистам, воспользовавшимся "схемой"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что должностные лица за деньги "помогали" военнообязанным уклоняться от призыва на основании фиктивных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Для этого фигуранты продавали своим клиентам поддельные медицинские заключения с наличием "тяжелых диагнозов". В СБУ добавляют, что за сутки организаторы схемы могли вручить более 20 фальшивых медсправок.

СБУ на Одещині оголосила підозру всьому керівництву районної ВЛК, які допомагали ухилянтам

Фото: СБУ

По данным следствия, для того чтобы пропустить через местную ВВК уклонистов из других регионов, чиновники изготовляли для них фиктивные документы внутренне перемещенных лиц. Стоимость коррупционных услуг составляла от 7 до 10 тыс. долларов. В то же время сумма зависела от срочности выполнения "заказа".

СБУ на Одещині оголосила підозру всьому керівництву районної ВЛК, які допомагали ухилянтам

Фото: СБУ

Полученную подделку уклонисты использовали для снятия с военного учета и последующего выезда за границу.

На основании собранных доказательств председателю и двум секретарям районной ВВК сообщено о подозрении по статьям о служебном подлоге, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Кроме того, установлены личности и сообщено о подозрении пяти мужчинам, пытавшимся воспользоваться так называемой схемой для уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу. Подозрение объявлено по статье об уклонении от призыва на военную службу.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Украина
СБУ
корупція в Україні
Одещина
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