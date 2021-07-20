СБУ на этой неделе должен "найти" Чауса на границе "во время незаконного пересечения", - СМИ

Об этом "Главкому" сообщили в правоохранительных органах.



В сообщении говорится, что соответствующее задание президент Владимир Зеленский поставил на прошлой неделе во время специального совещания с силовиками.



"В жесткой форме всем силовым ведомствам было сказано, что Чауса надо легализовать в промежутке 19-25 июля", - сообщил источник.



Руководитель СБУ Иван Баканов назначен ответственным лицом.



Представители СБУ должны "найти" Чауса на границе "во время незаконного пересечения".



По данным источника, рассматривают границу с Молдовой, Приднестровьем и Россией. Последняя считается приоритетом. В специальной операции, кроме СБУ, могут принимать участие представители Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и пограничники.



О планах Офиса президента "легализовать" Чауса и передать его дело в СБУ, сообщил также журналист Юрий Бутусов.



"По данным наших источников, Чаус находится под контролем ГУР МО. Вся эта операция руководствуется, конечно, Офисом Президента. Не исключено, что произойдет задержание Чауса вблизи границы Украины с материалами, которые дадут формальные основания прокуратуре забрать дело из-под следствия НАБУ и передать следствию СБУ как якобы подозреваемого в шпионаже, нарушении государственной границы, деятельность которого должна расследовать контрразведка", - написал Бутусов в Facebook.



Он предполагает, что вместо реального уголовного дела Зеленский и Ермак попытаются использовать предъявление Чауса для создания информационного шума в годовщину провала спецоперации по захвату террористов-"вагнеровцев".



"Чтобы просто забить информационное поле другими предлогами. Однако, предъявление Чауса не смогут заставить НАБУ тихо передать все свое расследование в СБУ. Возникнет громкий скандал, большой политический резонанс из-за попытки спасти взяточника от ответственности", - резюмировал Бутусов.

Ранее сообщалось, что президент Молдовы Майя Санду собирается в ближайшее время обсудить с Украиной вопрос похищения беглого экс-судьи Николая Чауса.