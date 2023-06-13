СБУ на Днепропетровщине задержала агента ФСБ: шпионил за центрами подготовки ВСУ к контрнаступлению
На Днепропетровщине задержан мужчина, который по указанию ФСБ РФ собирал разведданные о местах дислокации Сил обороны в районах Днепра, Каменского и Новомосковска
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"Основной его задачей было получение информации о военных полигонах и тренировочных центрах, где осуществляют подготовку подразделения ВСУ. В первую очередь он пытался установить ориентировочное количество личного состава и военной техники украинских войск, которые готовятся к возможному перебрасыванию на фронт", - говорится в сообщении.
За каждое выполненное задание предатель получал от своего "куратора" из ФСБ денежное вознаграждение, поступавшее на банковскую карточку фигуранта.
В СБУ установили, что приспешником России оказался 42-летний местный житель, которого два месяца назад спецслужба РФ дистанционно завербовала. Он получил оперативный псевдоним "Геральт".
"В поле зрения агрессора он попал из-за своих неоднократных антиукраинских комментариев в одном из прокремлевских Телеграмм-каналов. Для выполнения задач ФСБ предатель самостоятельно выходил на местность и скрыто наблюдал за местами базирования Сил обороны. В целях конспирации, российский агент создал несколько анонимных аккаунтов в теле , по которым передавал разведданные агрессору", - рассказали в СБУ.
Отмечается, что во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон и компьютер с поличным. Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Пока он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
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