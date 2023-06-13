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СБУ на Днепропетровщине задержала агента ФСБ: шпионил за центрами подготовки ВСУ к контрнаступлению

13 июня, 2023 вторник
14:13
Криминал

На Днепропетровщине задержан мужчина, который по указанию ФСБ РФ собирал разведданные о местах дислокации Сил обороны в районах Днепра, Каменского и Новомосковска

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Основной его задачей было получение информации о военных полигонах и тренировочных центрах, где осуществляют подготовку подразделения ВСУ. В первую очередь он пытался установить ориентировочное количество личного состава и военной техники украинских войск, которые готовятся к возможному перебрасыванию на фронт", - говорится в сообщении.

За каждое выполненное задание предатель получал от своего "куратора" из ФСБ денежное вознаграждение, поступавшее на банковскую карточку фигуранта.

В СБУ установили, что приспешником России оказался 42-летний местный житель, которого два месяца назад спецслужба РФ дистанционно завербовала. Он получил оперативный псевдоним "Геральт".

"В поле зрения агрессора он попал из-за своих неоднократных антиукраинских комментариев в одном из прокремлевских Телеграмм-каналов. Для выполнения задач ФСБ предатель самостоятельно выходил на местность и скрыто наблюдал за местами базирования Сил обороны. В целях конспирации, российский агент создал несколько анонимных аккаунтов в теле , по которым передавал разведданные агрессору", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон и компьютер с поличным. Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Пока он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

  • 10 июня в Закарпатье сообщили о подозрении 58-летнему жителю Ужгородского района, который одобрял вооруженную агрессию РФ. Также сообщали о подозрении восьмерым "чиновникам" на оккупированных территориях. Среди них был "министр транспорта" Крыма и гауляйтер Северодонецка.
  • 12 июня тернопольское управление СБУ разоблачило изменника, который добровольно согласился на сотрудничество с врагом и трудоустроился в незаконный правоохранительный орган оккупантов.
  • Также 13 июня Служба безопасности задержала коллаборанта, который обогревал кафиров и оставлял без тепла жителей Лимана. Мужчина был руководителем местного филиала "Донбассгаз "ДНР".
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