Об этом сообщили в понедельник, 6 марта, в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Сообщается, что ежемесячно они направляли на нужды нелегитимной власти и ее силового блока миллионы в гривневом эквиваленте.

Также, по данным следствия, организаторы группировки незаконно открыли несколько казино в Херсоне незадолго до полномасштабного вторжения.

Примечательно, что во время временного захвата города они продолжили заниматься нелегальным бизнесом. При этом часть полученных "прибылей" передавали наличными руководству бывшей местной оккупационной администрации, которую возглавлял гауляйтер Владимир Сальдо.

"За регулярную "дань" рашисты предоставляли дельцам "преференции" на занятия нелегальным бизнесом и свободное передвижение по городу", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после освобождения Херсона организаторы казино в надежде избежать правосудия переехали в Житомир. Там они решили расширить собственную "сеть", для этого в областном центре, а затем и в Киеве, дополнительно открыли шесть игорных заведений.

Их обслуживанием, настройкой компьютерного оборудования и подбором персонала занимались десятки людей, работавших на преступную организацию.

В ходе почти 40 обысков по адресам подпольных казино, в офисных и складских помещениях, а также по местам проживания фигурантов и в их авто, правоохранители обнаружили:

суточную выручку – почти миллион наличными в гривневом эквиваленте;

более 230 носителей фальсифицированного программного обеспечения;

сетевое и серверное оборудование;

финансовую и бухгалтерскую документацию с поличным;

черные записи с клиентской базой.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили шести организаторам преступной организации о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.