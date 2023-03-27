СБУ ликвидировала коррупционную схему, связанную с "зерновым соглашением"
Служба безопасности ликвидировала коррупционную схему в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области
Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.
Сообщается, что участники сделки требовали деньги с представителей компаний, экспортирующих украинскую агропродукцию в рамках "зернового соглашения".
"За взятки они "гарантировали" зернотрейдерам беспрепятственное получение фитосанитарных сертификатов соответствия их продукции. За отказ платить "дань" угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры", - говорится в сообщении.
Также сотрудники СБУ поэтапно задокументировали два эпизода получения почти 400 тыс. гривен посредником, которого должностные лица привлекли для передачи взяток.
Установлено, что за каждую тонну экспортируемой продукции участники схемы требовали "дань" в размере 40 американских центов. В рамках уголовного производства СБУ задокументировала передачу посреднику очередного "задатка".
Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
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