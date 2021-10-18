СБУ ликвидировала канал сбыта наркотиков в Киевской области: нашли "товар" почти на 1 млн грн

Об этом сообщила пресс-лужба СБУ.



Согласно сообщению, СБУ разоблачила межрегиональную наркогруппировку, которая изготовляла и сбывала психотропные вещества. Преступники продавали оптовые партии наркотиков на территории Киева и Киевской области.



Отмечается, что во время обысков правоохранители обнаружили подготовленный к продаже "товар" на сумму почти 1 млн грн.



Правоохранители установили, что противоправную деятельность организовали несколько жителей Полтавщины. Дельцы изготавливали амфетамин, экстази и ЛСД для продажи. Нарколабораторию обустроили в частном доме на территории одного из местных поселков. Готовую продукцию они сбывали самостоятельно или через собственную сеть наркодилеров.

По данным ведомства, в настоящее время задержан организатор и двое активных участников группировки во время сбыта очередной партии наркотиков. У преступников изъята партия метамфетамина, таблетки экстази и ЛСД, а также марихуана. Кроме того, в лаборатории обнаружили оборудование и химические вещества для изготовления психотропов.



Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.