СБУ ликвидировала канал сбыта наркотиков в Киевской области: нашли "товар" почти на 1 млн грн
Служба безопасности Украины ликвидировала преступную группировку, которая сбывала наркотики на территории Киева и области
Об этом сообщила пресс-лужба СБУ.
Согласно сообщению, СБУ разоблачила межрегиональную наркогруппировку, которая изготовляла и сбывала психотропные вещества. Преступники продавали оптовые партии наркотиков на территории Киева и Киевской области.
Отмечается, что во время обысков правоохранители обнаружили подготовленный к продаже "товар" на сумму почти 1 млн грн.
Правоохранители установили, что противоправную деятельность организовали несколько жителей Полтавщины. Дельцы изготавливали амфетамин, экстази и ЛСД для продажи. Нарколабораторию обустроили в частном доме на территории одного из местных поселков. Готовую продукцию они сбывали самостоятельно или через собственную сеть наркодилеров.
По данным ведомства, в настоящее время задержан организатор и двое активных участников группировки во время сбыта очередной партии наркотиков. У преступников изъята партия метамфетамина, таблетки экстази и ЛСД, а также марихуана. Кроме того, в лаборатории обнаружили оборудование и химические вещества для изготовления психотропов.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
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