СБУ ликвидировала ботоферму, создавшую более 3 тысяч фейковых аккаунтов
В Кропивницком задержан организатор вражеской ботофермы, который сгенерировал более трех тысяч аккаунтов в соцсетях. Злоумышленник планировал заработать на этом около полумиллиона гривен
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Отмечается, что организатором ботофермы оказался переселенец из Запорожья, переехавший в Кировоградскую область после начала полномасштабного вторжения.
"Там он начал массово создавать анонимные аккаунты в соцсетях и продавать их через даркнет. Соответствующее оборудование установил в арендованной квартире в одном из спальных районов областного центра. Средняя стоимость одного бота - 200 грн", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что злоумышленник создал почти 3 тыс. фейковых аккаунтов, которые планировал продать, на общую сумму более полумиллиона грн. Основными его клиентами были представители российских спецслужб, а также подконтрольные им прокремлевские пропагандисты.
Боты требовались агрессору для распространения дезинформации якобы от имени украинских граждан о ситуации на фронте, а также для попыток дискредитации подразделений Сил обороны.
Во время обыска в съемной квартире фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику, специализированное оборудование и 3 тысячи SIM-карт.
Отмечается, что изменник задержан и сейчас ему избирают меру пресечения - содержание под стражей.
- СБУ задержала трех предателей, которые в интернете поддерживали ЧВК Вагнера, дискредитировали ВСУ и призывали к захвату Украины. Двое из них оказались жителями Бучи и Мариуполя.
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