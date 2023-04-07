Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что организатором ботофермы оказался переселенец из Запорожья, переехавший в Кировоградскую область после начала полномасштабного вторжения.

"Там он начал массово создавать анонимные аккаунты в соцсетях и продавать их через даркнет. Соответствующее оборудование установил в арендованной квартире в одном из спальных районов областного центра. Средняя стоимость одного бота - 200 грн", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что злоумышленник создал почти 3 тыс. фейковых аккаунтов, которые планировал продать, на общую сумму более полумиллиона грн. Основными его клиентами были представители российских спецслужб, а также подконтрольные им прокремлевские пропагандисты.

Боты требовались агрессору для распространения дезинформации якобы от имени украинских граждан о ситуации на фронте, а также для попыток дискредитации подразделений Сил обороны.

Во время обыска в съемной квартире фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику, специализированное оборудование и 3 тысячи SIM-карт.

Отмечается, что изменник задержан и сейчас ему избирают меру пресечения - содержание под стражей.

