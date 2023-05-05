Об этом сообщает СБУ.

Организаторы незаконных схем предлагали военнообязанным свое содействие в незаконном пересечении границы с поддельными документами или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких услуг составила от 2 до 15 тысяч долларов. Сумма зависит от региона и срочности выезда.

В частности, в Днепре разоблачен местный житель, который по заказу подделывал справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

В Черновицкой области задокументирована противоправная деятельность пастора одной из протестантских церквей. Вместе с двумя сообщниками он помогал уклонистам бежать в Молдову через так называемую зеленку.

В Черкасской области сообщено о подозрении директору частной клиники. Чиновница безосновательно оформляла своим пациентам пакет документов, подтверждающих якобы наличие у них тяжелых заболеваний. Затем такие справки подавали на рассмотрение военно-врачебной комиссии.

В Одесской области ликвидирован еще один канал нелегальной миграции. Злоумышленники предлагали своим клиентам скрытые маршруты пересечения границы в Болградском районе.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.