СБУ ликвидировала 4 схемы нелегального выезда за границу военнообязанных
Организаторы схем предлагали военнообязанным свое содействие в незаконном пересечении границы с поддельными документами или в обход контрольно-пропускных пунктов
Об этом сообщает СБУ.
Организаторы незаконных схем предлагали военнообязанным свое содействие в незаконном пересечении границы с поддельными документами или в обход контрольно-пропускных пунктов.
Стоимость таких услуг составила от 2 до 15 тысяч долларов. Сумма зависит от региона и срочности выезда.
В частности, в Днепре разоблачен местный житель, который по заказу подделывал справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
В Черновицкой области задокументирована противоправная деятельность пастора одной из протестантских церквей. Вместе с двумя сообщниками он помогал уклонистам бежать в Молдову через так называемую зеленку.
В Черкасской области сообщено о подозрении директору частной клиники. Чиновница безосновательно оформляла своим пациентам пакет документов, подтверждающих якобы наличие у них тяжелых заболеваний. Затем такие справки подавали на рассмотрение военно-врачебной комиссии.
В Одесской области ликвидирован еще один канал нелегальной миграции. Злоумышленники предлагали своим клиентам скрытые маршруты пересечения границы в Болградском районе.
По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
- Служба безопасности заблокировала деятельность еще одной разветвленной сети вражеских интернет-агитаторов. В ее состав входило 11 человек из разных регионов Украины.
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