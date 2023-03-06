СБУ изъяла нефтепродукты Укрнафты и Укртатнафты почти на 800 млн грн

Об этом информирует СБУ .

Нефтепродукты изъяли во время обысков на логистических базах и складах компаний. Таким образом правоохранители смогли заблокировать возможный нелегальный сбыт этих нефтепродуктов. Их из Укрнафты и Укртатнафты незаконно вывел прежний менеджмент этих компаний.

Также правоохранители установили, что представители Укртатнафты в течение 2022 года отгружали горючее по адресам аффилированных компаний и не вносили эти операции в налоговую отчетность. В дальнейшем подконтрольные компании АЗС реализовывали оптовые партии нефтепродуктов без уплаты акцизного налога.

Сейчас решают вопрос об аресте изъятых горюче-смазочных материалов и передаче их на нужды ЗСУ.