СБУ изъяла нефтепродукты Укрнафты и Укртатнафты почти на 800 млн грн
Служба безопасности Украины изъяла у Укрнафты и Укртатнафты более 16 тыс. тонн нефтепродуктов общей стоимостью около 800 млн грн
Об этом информирует СБУ .
Нефтепродукты изъяли во время обысков на логистических базах и складах компаний. Таким образом правоохранители смогли заблокировать возможный нелегальный сбыт этих нефтепродуктов. Их из Укрнафты и Укртатнафты незаконно вывел прежний менеджмент этих компаний.
Также правоохранители установили, что представители Укртатнафты в течение 2022 года отгружали горючее по адресам аффилированных компаний и не вносили эти операции в налоговую отчетность. В дальнейшем подконтрольные компании АЗС реализовывали оптовые партии нефтепродуктов без уплаты акцизного налога.
Сейчас решают вопрос об аресте изъятых горюче-смазочных материалов и передаче их на нужды ЗСУ.
- 1 февраля Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски в доме миллиардера Игоря Коломойского по делу о присвоении бывшим топ-менеджментом Укрнафты и Укртатнеафты 40 млрд грн
- Впоследствии СБУ и БЭБ сообщили о подозрении главному бухгалтеру Укртатнафты, она фигурирует в схеме хищения средств Укрнафты и Укртатнафты на 40 млрд грн
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