СБУ идентифицировала всех коллаборантов "МВД" РФ на временно оккупированном Запорожье, 17 из них уже объявили подозрение

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Так называемое МВД запугивает жителей временно оккупированных территорий Запорожской области, подавляет сопротивление репрессиям, преследованиям и задержаниям.

"Задокументированы факты похищения людей, к которым потом совершали насилие или угрожали физической расправой. Также коллаборанты незаконно проникают в дома местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию. После таких "обысков" из домов исчезают деньги, бытовая техника ", – говорится в сообщении.

Также "прессуют" местных предпринимателей и руководителей фермерских хозяйств.

"В ходе оперативных действий сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения, ведь они скрываются от правосудия на временно оккупированной территории Запорожья. 17 из них уже объявили о подозрении", - информируют в СБУ.

Одним из начальников МВД является бывший охранник депутата Балицкого, ныне возглавляющий оккупационную администрацию региона. Среди руководителей так называемого органа правопорядка:

Селиванов О.С. – заместитель начальника "областного" управления;

Кошель О.В. – начальник Мелитопольского межрайонного управления;

Чудак В.В. – начальник Каменко-Днепровского райотдела;

Ракитянский С.А. – первый заместитель Бердянского горотдела;

Орлов В.В. – начальник отдела уголовного розыска Мелитопольского межрайонного управления;

Алипов О.Е. – заместитель начальника Токмакского райотдела;

Шопов С.П. – начальник "народной милиции" во временно оккупированном поселке Большая Белозерка Васильевского района;

Митленко Ю.В. – начальник паспортного стола Токмакского межрайонного отдела;

Михеев В.В. – начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в г. Мелитополь".

Правоохранители работают над привлечением всех предателей и коллаборантов к ответственности.

Ранее СБУ установила причастных к вывозу 650 тысяч тонн украинского зерна стоимостью более $200 млн из временно оккупированных Херсона и Запорожья.

30 июня глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о вывозе украинского зерна из Бердянска.

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