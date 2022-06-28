Об этом сообщили на странице СБУ.

Командир батальона майор Максим Краснощеков и заместитель командира роты майор Александр Васильев отдали приказ жестоко пытать и расстрелять пятерых гражданских жителей Киевской области.

"Они руководили действиями мотострелковых подразделений врага во время временной оккупации села Перемога в Киевской области. Следователи СБУ установили, что захватчики силой удерживали местных жителей в одном из помещений и пытали их. Оба командира лично допрашивали украинцев и пытались выбить информацию о военных ВСУ, правоохранителях и участникахТеробороны. В конце концов, они отдали подчиненным приказ: расстрелять людей из автоматов прямо на месте пыток и взорвать здание с телами, чтобы скрыть военное преступление", - говорится в сообщении.

В настоящее время майорам Краснощекову и Васильеву, военнослужащим 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ, объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, 21 июня в Украину приезжал генеральный прокурор США Меррик Гарленд, пообещавший содействие в расследовании военных преступлений РФ.

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