СБУ идентифицировала российских командиров, приказывающих расстреливать гражданских в Киевской области
Служба безопасности Украины установила личности двух российских командиров, отдавших приказ расстрелять гражданских в Киевской области
Об этом сообщили на странице СБУ.
Командир батальона майор Максим Краснощеков и заместитель командира роты майор Александр Васильев отдали приказ жестоко пытать и расстрелять пятерых гражданских жителей Киевской области."Они руководили действиями мотострелковых подразделений врага во время временной оккупации села Перемога в Киевской области. Следователи СБУ установили, что захватчики силой удерживали местных жителей в одном из помещений и пытали их. Оба командира лично допрашивали украинцев и пытались выбить информацию о военных ВСУ, правоохранителях и участникахТеробороны. В конце концов, они отдали подчиненным приказ: расстрелять людей из автоматов прямо на месте пыток и взорвать здание с телами, чтобы скрыть военное преступление", - говорится в сообщении.
В настоящее время майорам Краснощекову и Васильеву, военнослужащим 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ, объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Им грозит пожизненное лишение свободы.
- Напомним, 21 июня в Украину приезжал генеральный прокурор США Меррик Гарленд, пообещавший содействие в расследовании военных преступлений РФ.
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