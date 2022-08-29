СБУ идентифицировала командира российского спецотряда "Ахмат", убившего пятерых гражданских в Буче
СБУ собрала доказательную базу на еще одного "кадыровца", убившего пятерых гражданских в Буче
Об этом сообщает СБУ.
Отмечается, что Служба безопасности Украины идентифицировала командира группы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по чеченской республике, безжалостно убившему пятерых гражданских в Бучанском районе Киевщины.
"Майор полиции Мусаев Изнаур Ибрагимович объявлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Военный преступник в составе оккупационных войск РФ принимал участие в захвате села Микуличи. Солдаты, совершая насилие и казни, совершали спецрей. спецотрядом, Мусаев и его подчиненные, под предлогом предотвращения сотрудничества гражданских с Вооруженными силами Украины, жестоко расстреливали людей", - говорится в сообщении.
Также там добавили, что СБУ продолжает тщательно исследовать его причастность к совершению других преступлений в Киевской области.
- Напомним, 80% убитых россиянами людей в Буче были казнены
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