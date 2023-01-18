СБУ идентифицировала главу "карательных рейдов" кадыровцев в Луганской области

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Установлено личность военного преступника, руководителя одного из подразделений быстрого реагирования росгвардии в Чеченской республике под названием "Ахмат". Мужчина использовал псевдоним "Лобзик".

"Во время оккупации поселка Макеевка Сватовского района рашист организовывал похищение и пытки местных жителей. Таким образом, захватчики пытались запугать людей и подавить движение сопротивления в регионе", - заявили в пресс-службе.

Специалисты установили, что 12 апреля 2022 года 7 так называемых кадыровцев под руководством Лобзика ворвались в дом местной жительницы.

"Во время "налета" злоумышленники похитили из дома потерпевшей мобильные телефоны, бытовую технику и деньги, а саму женщину связали и отвезли в помещение поселковой гимназии, где враг обустроил застенку", - добавили в СБУ.

Пресс-служба проинформировала, что от женщины требовали признания в сотрудничестве с украинскими защитниками, ее пытали током и избивали металлопластиковой трубой. Позже ее приковали наручниками к батарее.

"Поздно вечером кадыровцы отпустили потерпевшую домой, но под угрозой убийства потребовали предоставить им персональную информацию о жителях общины. Однако женщине удалось выбраться из временно оккупированного поселка на подконтрольную украинским властям территорию", - резюмировали в Службе безопасности.

На основании, как утверждается, неопровержимых доказательств, следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц, а также предание приказа о совершении таких действий).

Напомним, служба безопасности Украины идентифицировала сотрудника ФСБ с позывным "Сабирем", который координировал российские карательные органы во время оккупации Херсона.

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