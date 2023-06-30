Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Подозрение получили 20-летний наводчик-оператор танка и 21-летний командир танка. Оба служили в первом танковом взводе 1-й танковой роты 1-го танкового батальона 138-й отдельной гвардейско-мотострелковой Красносельской ордена Ленина Краснознаменной бригады.

Фото: Офис Генерального прокурора

Фото: Офис Генерального прокурора

По данным следствия, в конце апреля 2022 года они находились в составе экипажа танка, курсировавшего вдоль дороги в направлении выезда из села Верхняя Роганка в сторону села Шестаково. Остановившись, они прямой наводкой совершили обстрел по гражданской инфраструктуре села Верхняя Роганка Харьковского района.

В результате выполнения боевого приказа и совершения по меньшей мере четырех выстрелов произошло попадание артиллерийских снарядов в жилые дома. Дома были полностью разрушены, и семьям пришлось эвакуироваться в другие населенные пункты.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.