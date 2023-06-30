СБУ идентифицировала двух оккупантов, которые из танка обстреливали жилые дома на Харьковщине
Служба безопасности Украины установила личности двух российских танкистов, которые обстреливали гражданские объекты во время временного захвата Харьковской области
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Подозрение получили 20-летний наводчик-оператор танка и 21-летний командир танка. Оба служили в первом танковом взводе 1-й танковой роты 1-го танкового батальона 138-й отдельной гвардейско-мотострелковой Красносельской ордена Ленина Краснознаменной бригады.
Фото: Офис Генерального прокурора
Фото: Офис Генерального прокурора
По данным следствия, в конце апреля 2022 года они находились в составе экипажа танка, курсировавшего вдоль дороги в направлении выезда из села Верхняя Роганка в сторону села Шестаково. Остановившись, они прямой наводкой совершили обстрел по гражданской инфраструктуре села Верхняя Роганка Харьковского района.
В результате выполнения боевого приказа и совершения по меньшей мере четырех выстрелов произошло попадание артиллерийских снарядов в жилые дома. Дома были полностью разрушены, и семьям пришлось эвакуироваться в другие населенные пункты.
Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.
- Служба безопасности Украины сообщила о подозрении капитану российского судна Sparta IV, занимавшемуся поставкой военной техники из Сирии для оккупантов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.73
Покупка 36.73Продажа 37.48
-
EUR
Покупка 40.29Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное