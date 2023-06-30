Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал СБУ идентифицировала двух оккупантов, которые из танка обстреливали жилые дома на Харьковщине

СБУ идентифицировала двух оккупантов, которые из танка обстреливали жилые дома на Харьковщине

30 июня, 2023 пятница
17:53
Криминал

Служба безопасности Украины установила личности двух российских танкистов, которые обстреливали гражданские объекты во время временного захвата Харьковской области

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Подозрение получили 20-летний наводчик-оператор танка и 21-летний командир танка. Оба служили в первом танковом взводе 1-й танковой роты 1-го танкового батальона 138-й отдельной гвардейско-мотострелковой Красносельской ордена Ленина Краснознаменной бригады.

Окупант

Фото: Офис Генерального прокурора

Окупант

Фото: Офис Генерального прокурора

По данным следствия, в конце апреля 2022 года они находились в составе экипажа танка, курсировавшего вдоль дороги в направлении выезда из села Верхняя Роганка в сторону села Шестаково. Остановившись, они прямой наводкой совершили обстрел по гражданской инфраструктуре села Верхняя Роганка Харьковского района.

В результате выполнения боевого приказа и совершения по меньшей мере четырех выстрелов произошло попадание артиллерийских снарядов в жилые дома. Дома были полностью разрушены, и семьям пришлось эвакуироваться в другие населенные пункты.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

  • Служба безопасности Украины сообщила о подозрении капитану российского судна Sparta IV, занимавшемуся поставкой военной техники из Сирии для оккупантов.
СБУ
Война с Россией
Харковщина
Читайте также:
Сергій Суровікін
29 июня, 2023 четверг
После мятежа Пригожина: российские пропагандисты заявили об аресте генерала Суровикина
HIMARS з ATACMS
29 июня, 2023 четверг
В США определились с предоставлением Украине дальнобойных ракет ATACMS: решение за Байденом, - WSJ
29 июня, 2023 четверг
Еврокомиссар заявил о проблемах со сбором доказательств причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.73
    Покупка 36.73
    Продажа 37.48
  • EUR
    Покупка 40.29
    Продажа 41.23
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
30 июня
18:06
OPINION
На повестке дня – осознанное единство
18:04
Беларусь поставила на боевое дежурство дивизион ЗРК С-400: "Гаюн" установил его местонахождение
17:55
Новости компаний
Вклад в победу: ВСУ получили уже 130 авто при содействии Favbet Foundation
17:48
"Увеличиваем оборонные возможности": Наев оценил угрозы для севера Украины со стороны РФ и Беларуси
17:43
Дания
Дания выделила €170 млн на военную помощь Украине
17:41
Оккупанты полностью уничтожили растительность на острове Джарылгач, - ученый
17:25
"Киев готовится совершить теракт": ЦПД рассказал о новом нарративе пропаганды, который озвучили в МИД России
17:09
Эксклюзив
Кассетные боеприпасы очень быстро дадут преимущество ВСУ, - эксперт Defense Express Рябых
17:06
В Кировоградской области с 1 июля сократят комендантский час
16:59
Япония выделит Украине $1,5 млрд. На что пойдут средства
16:55
Матеуш Моравецкий
Польша заявила о готовности разместить у себя ядерное оружие НАТО с учетом угроз от РФ
16:43
Выходила в свет 320 лет: старейшая ежедневная газета Европы издала последний бумажный номер
16:42
ЕС призвал Китай надавить на Россию для вывода войск из Украины
16:36
Сокращение украинского дубляжа является нарушением Конституции: Кремень о законопроекте по применению английского языка
16:31
Тайванцы отправляют Украине 48 "скорых", пожарных машин и джипов
16:28
Кабмин назначил Елену Думу главой АРМА
16:28
Оккупанты могут вскоре осуществить очередной "жест доброй воли", – Гуменюк
16:14
Враг ударил по школе в Донецкой области: погибли учительница и бухгалтер, 6 сотрудников ранены
16:09
OPINION
Война в долгую. Это марафон, а не спринт
16:03
Рада отменила 2% единый налог для ФЛП с 1 августа
15:43
санкции против РФ
ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
15:40
"Войне, кажется, нет конца": Папа Римский призвал к совместным "креативным усилиям" ради справедливого мира в Украине
15:38
OPINION
Где Шойгу и Суровикин? Кто придет за головой Путина
15:34
На Хортице после обмеления Днепра нашли древнюю дубовую лодку
15:32
Суд продлил круглосуточный домашний арест митрополита Павла Лебедя. Подробности
15:14
Эксклюзив
Россияне не пускают персонал ЗАЭС к гидротехническим сооружениям, - мэр Энергодара Орлов
15:09
Pfizer
ЕС заключил соглашение с Pfizer и другими компаниями на поставку вакцин в случае будущей пандемии
15:07
Поставлял оккупантам военную технику из Сирии: СБУ объявила подозрение капитану российского судна
15:01
Эксклюзив
На Бахмутском направлении ВСУ противостоит мощная вражеская группировка в количестве до 50 тыс. военных, - Череватый
14:55
Зеленский на Ставке поручил Залужному и Наеву усилить оборону на границе с Беларусью
14:54
На Харьковщине 13-летнему мальчику оторвало пальцы руки из-за взрыва боеприпаса
14:52
Буданов: РФ с технической стороны подготовила все для техногенной катастрофы на Запорожской АЭС
14:44
В РПЦ заявили, что работают над обменом священников, против которых возбудили дела в Украине
14:25
В трех регионах Украины начался сбор озимых культур
14:22
Эксклюзив
Нужно уничтожать места производства бомб и барражирующих боеприпасов, инженеры – также важная цель, – авиаэксперт Храпчинский
14:18
США могут предоставить Украине ракеты ATACMS для увольнения Крыма, - военный эксперт Бадрак
14:06
OPINION
Рост цен на топливо усилит инфляцию
14:03
"Новый уровень жеста доброй воли": Литва в годовщину освобождения Змеиного призвала армию РФ покинуть Украину
14:03
Валерий Залужный
"Меня это не останавливает": Залужный объяснил, как ядерный шантаж РФ влияет на контрнаступление
13:58
Обновлено
Дональд Трамп
Трамп заявил, что Украина должна отдать РФ часть территорий. В ОП прокомментировали
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV