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СБУ идентифицировала 12 сотрудников оккупационного "Херсонского МВД"

22 апреля, 2023 суббота
12:29
Криминал

Служба безопасности Украины установила личности еще двенадцати коллаборантов, вступивших в созданное агрессором "главное управление МВД РФ Херсонской области"

Об этом сообщает СБУ.

В рядах российского карательного органа 12 коллаборантов выполняли задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления на временно захваченной части региона.

Среди идентифицированных коллаборантов – 30-летняя жительница областного центра, которая добровольно согласилась стать следователем в одном из райотделов псевдоучреждения. На должности она принимала участие в незаконных задержаниях и заключении местных жителей, которые оказывали сопротивление оккупантам. Для этого занималась серийным фабрикованием дел против жителей захваченных районов области.

"Кроме того, сотрудники СБУ разоблачили трех бывших правоохранителей, которые поддержали российскую вооруженную агрессию и вступили в ряды оккупантов. Их назначили в созданный захватчиками экспертно-криминалистический центр, ответственный за подделку экспертиз по "уголовным делам" против украинских патриотов", - говорится в сообщении. 

Отмечено, что злоумышленники скрываются от правосудия в захваченных районах на юге Украины.

Впрочем, сотрудники СБУ знают о местах пребывания вражеских приспешников и проводят комплексные мероприятия по привлечению их к ответственности за преступления против нашего государства.

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Украина
Херсонщина
Война с Россией
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