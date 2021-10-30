СБУ и правоохранители не допустят фальсификаций на выборах мэра Харькова, – волонтер

Абрамычев сообщил об этом в программе "Вечер с Николаем Княжицким" на Эспрессо.TV.



"Из-за реформы децентрализации успех на местах перешел к власти - к мэрам, которые получили деньги. В свою очередь правильное распределение средств: построение парков, где люди могут отдохнуть, - это некий успех для города. Но ведь никто не погружался в глубину процессов. Центральная часть Харькова, действительно, более убрана и чиста, но за последние годы ничего нового не построили, а только привели в порядок. То есть прошлая власть этим пользовалась, они говорили, что делают Харьков чистым, но проблемы города никто не решал", - отметил Абрамычев.



Волонтер отметил, что на выборах мэра Харькова 1 ноября ожидается низкая явка и именно на этом хотят сыграть: меньше людей – проще фальсифицировать выборы.



"Харьков готов к выборам. Даже приехало очень много сотрудников правоохранительных органов, чтобы следить за проведением выборов. Даже многие сотрудники Службы безопасности Украины приехали, поэтому я думаю, что выборы мэра Харькова пройдут спокойно и не удастся фальсификации людям, которые очень хотят к власти", – сообщил Олег Абрамычев.

Напомним, гражданская сеть ОПОРА заявляет о риске срыва процесса голосования как на региональных промежуточных выборах Верховной Рады, так и на завтрашних выборах городского головы Харькова.