Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"По данным следствия, народный избранник уехал за пределы нашего государства под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранное медучреждение. При этом отец нардепа выезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно - без фактического сопровождения парламентария", - рассказали в пресс-службе.

"Кроме того, стражи порядка расследуют факты подписания народным депутатом официальных документов во время его пребывания за пределами Украины, что может свидетельствовать об их подделке", - добавили там.

Открыто производство по двум статьям:

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершены лицом, имеющим право доступа к нему по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статей предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

По данным источников РБК-Украина и УП , речь идет о депутате Александре Дубинском.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.