Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал СБУ и ГБР проводят обыски у нардепа, который под видом лечения отца уехал за границу

СБУ и ГБР проводят обыски у нардепа, который под видом лечения отца уехал за границу

3 августа, 2023 четверг
11:25
Криминал

Сотрудники СБУ и ГБР проводят обыски у народного депутата, выехавшего на отдых за границу под видом сопровождения своего отца на лечение

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"По данным следствия, народный избранник уехал за пределы нашего государства под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранное медучреждение. При этом отец нардепа выезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно - без фактического сопровождения парламентария", - рассказали в пресс-службе.

"Кроме того, стражи порядка расследуют факты подписания народным депутатом официальных документов во время его пребывания за пределами Украины, что может свидетельствовать об их подделке", - добавили там.

Открыто производство по двум статьям:

  • ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);
  • ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершены лицом, имеющим право доступа к нему по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статей предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

По данным источников РБК-Украина и УП , речь идет о депутате Александре Дубинском.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • 11 января 2021 года нардеп от "Слуги Народа" Александр Дубинский был внесен в санкционный список США за вмешательство в выборы.
  • 2 февраля тогдашний глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил об исключении Александра Дубинского из парламентской фракции "Слуги Народа".
Видео
Новости
Украина
СБУ
Читайте также:
2 августа, 2023 среда
ВМС Украины об ударе по кораблям Черноморского флота РФ: не имеем никакого отношения, не вооружены такими дронами
Суд обрав запобіжний захід депутатам Київради Ігорю Хацевичу та Михайлу Терентьєву
2 августа, 2023 среда
Трем депутатам Киевсовета суд избрал меры пресечения. По версии ДБР, они в течение года не являлись на военную службу
2 августа, 2023 среда
В Пентагоне отреагировали на пересечение вертолетов Беларуси польского воздушного пространства
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.92
    Покупка 36.92
    Продажа 37.58
  • EUR
    Покупка 40.67
    Продажа 41.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
3 августа
12:35
СБУ объявила подозрение вице-губернатору Калининградской области РФ, возглавлявшему "правительство" на оккупированной Херсонщине
12:18
До 1 сентября Рада планирует принять все законы для переговоров по вступлению в ЕС, - Стефанчук
12:12
Инфографика
Опрос: 4% респондентов из Украины положительно относятся к Сталину
12:03
OPINION
Украинская дипломатия: Отказами в предоставлении агреманов нас учат, как должно быть правильно
11:59
Из-за непогоды без света оставались 32 населенных пункта в 5 регионах
11:59
Обзор
На границе Беларуси и НАТО растет напряжение, а Бразилия считает, что может помочь закончить войну в Украине. Акценты мировых СМИ 3 августа
11:49
Россияне за сутки атаковали 10 областей Украины: 2 человека погибли, 7 ранены
11:37
В "Опоре" объяснили заявление президента ПАСЕ Кокса о выборах в Украине: речь шла о периоде после войны
11:00
Интервью
Радослав Сикорский: Надо убедить Путина, что ему не выиграть эту войну
10:53
В Одессе задержан юрисконсульт "Партии Шария": подозревается в работе на разведку РФ
10:40
Глава МУС не исключает новые ордера на арест Путина, в том числе за преступления вагнеровцев
10:16
Самолет Пригожина в шестой раз прилетел в Беларусь, - Белорусский Гаюн
10:11
Россияне удерживают в Черном море два ракетоносителя
10:07
OPINION
Юрий Бутусов
Почему Зеленский забыл о санкциях против Портнова?
10:05
Партнерский материал
"За радость хочется держаться обеими руками": почему украинские женщины выбирают бренд одежды Cat Orange
09:59
Эксклюзив
Российских оккупантов интересует не столько Купянск, сколько выход к Лиману, - военный эксперт Снегирев
09:55
Минобороны РФ обвинило Украину в атаке беспилотниками по Калужской области
09:47
Инфографика
доллар
Курс валют на 3 августа: стоимость доллара и евро в обменниках
09:31
Обновлено
Россияне утром дважды ударили по собору в Херсоне: ранены 4 спасателя и 3 пассажира троллейбуса
09:30
На оккупированных территориях Херсонщины россияне обыскивают дома ветеранов АТО и их родственников
09:27
В британской разведке назвали один из факторов, замедляющих контрнаступление ВСУ
09:00
Обзор
Снова без херсонских. Чьи арбузы едят украинцы и какая цена бахчевых
09:00
Партнерский материал
Как украинцы мигрируют медиапотребление в онлайн: рост популярности ОТТ-сервисов и их влияние на рекламу
09:00
Партнерский материал
Новая благотворительная инициатива "Страна родных сердец" - сбор 3 000 000 для ремонта детского ожогового центра
08:52
Улучшают когнитивные функции и замедляют деменцию: ученые рассказали о влиянии ароматов во время сна
08:50
Стефанчук: Выборы должны проходить после победы Украины, необходимы и изменения в законодательстве
08:35
На севере Индии заблокировали интернет для борьбы с дезинформацией во время беспорядков
08:30
Силы ПВО уничтожили ночью над Украиной 22 беспилотника
08:19
В течение июля ДРГ противника 4 раза пытались проникнуть через границу на севере Украины
08:08
Инфографика
За сутки войны Россия потеряла 620 солдат, 35 дронов и 21 боевую бронемашину, - Генштаб ВСУ
08:07
OPINION
Воевать придется всем
07:54
Графика и дедлайнов наступления ВСУ не существует, враг мощно подготовился, - Данилов
07:25
Обзор
Родина-мать: как меняют символику самой большой статуи Европы и почему монумент до сих пор не демонтировали
07:11
Марокканца арестовали на 5 лет за критику короля в Facebook
07:00
Анонс
"Дила" - "Ворскла": где и когда смотреть решающий матч украинцев в Лиге конференций
06:52
США частично эвакуируют посольство из-за госпереворота в Нигере
06:39
Алексей Данилов
Данилов о возможности проведения выборов во время войны: не понимаю, каким образом
06:23
В Уганде на озере Виктория перевернулась лодка: по меньшей мере 20 погибших
05:58
Экс-президент США Обама пообещал Байдену поддержку на предстоящих выборах
05:51
Обновлено
Враг совершил 820-ю атаку на Киев: ПВО уничтожило почти полтора десятка "шахедов"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV