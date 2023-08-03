СБУ и ГБР проводят обыски у нардепа, который под видом лечения отца уехал за границу
Сотрудники СБУ и ГБР проводят обыски у народного депутата, выехавшего на отдых за границу под видом сопровождения своего отца на лечение
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"По данным следствия, народный избранник уехал за пределы нашего государства под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранное медучреждение. При этом отец нардепа выезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно - без фактического сопровождения парламентария", - рассказали в пресс-службе.
"Кроме того, стражи порядка расследуют факты подписания народным депутатом официальных документов во время его пребывания за пределами Украины, что может свидетельствовать об их подделке", - добавили там.
Открыто производство по двум статьям:
- ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);
- ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершены лицом, имеющим право доступа к нему по предварительному сговору группой лиц).
Санкция статей предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
По данным источников РБК-Украина и УП , речь идет о депутате Александре Дубинском.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- 11 января 2021 года нардеп от "Слуги Народа" Александр Дубинский был внесен в санкционный список США за вмешательство в выборы.
- 2 февраля тогдашний глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил об исключении Александра Дубинского из парламентской фракции "Слуги Народа".
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