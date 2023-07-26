СБУ и ГБР провели обыски у нардепа Аристова из-за его визита на Мальдивы

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Служба безопасности и ГБР проводят следственные действия в отношении действующего народного депутата Украины, который, несмотря на запрет для должностных лиц на выезд за границу во время войны, уехал отдыхать на острова в Индийском океане", - говорится в сообщении.

Во время обысков в доме депутата СБУ обнаружила загранпаспорт Аристова, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы.

Отмечается, что в середине июля этого года депутат вместе с семьей находился в одной из гостиниц острова Итхаафуши на Мальдивах. По предварительным данным, для нелегального выезда были внесены ложные сведения в официальные документы, в частности, относительно срока, цели и страны "служебной командировки".

По информации СБУ также подтверждено, что в июле этого года депутат с рабочим визитом уехал на три дня в соседнюю европейскую страну. Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медосмотр фактически не производился.

На островах нардеп находился до 22 июля.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

СБУ проверяет контакты депутата в период его пребывания за границей и проверяет информацию о возможном выезде других нардепов и чиновников за границу на отдых во время войны.

Что известно о Юрии Аристове

Юрий Аристов в 2019 году был избран народным депутатом в парламент от партии "Слуга Народа". С 29 августа 2019 года Аристов возглавляет комитет по бюджету в ВР IX созыва. В декабре 2022 года Юрий Аристов был избран заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

11 ноября сообщалось, что Государственное бюро расследований проводило обыски у главы бюджетного комитета Совета "слуги" Юрия Аристова. Как добавляли защитники Аристова, обыск у него проводился в рамках уголовного дела, возбужденного в 2021 году.