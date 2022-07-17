English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией СБУ и ГБР подтвердили задержание офицера, ранее руководившего спецслужбой в Крыму. Идет по трем статьям

СБУ и ГБР подтвердили задержание офицера, ранее руководившего спецслужбой в Крыму. Идет по трем статьям

17 июля, 2022 воскресенье
12:42
война с Россией Задержание экс-начальника Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича

В воскресенье, 17 июля 2022 года, Служба безопасности Украины обнародовала официальную информацию о совместном с Государственным бюро расследований задержанием "бывшего главы одного из региональных управлений СБУ"

Соответствующее сообщение появилось на ТГ-канале СБУ.

Задержанному готовят сообщение о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

Читайте также : Власти Херсонщины назвали имя предателя, выдавшего России карту минных полей

"В ходе расследования уголовного производства выявлены данные, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве фигуранта с представителями спецслужб российской федерации. Информация требует проверки процессуальным способом согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины в ходе досудебного расследования", - отметили в СБ Украины.

Процессуальное руководство по данному делу осуществляет Офис генерального прокурора.

"В СБУ работают тысячи честных и профессиональных патриотов, многие из которых сейчас защищают Украину на фронте с оружием в руках. Мы продолжаем курс на очищение Службы: предателям не место в СБУ", - подчеркнули в СБУ.

Информацию о данном соблюдении также приводит и ДБР.

По словам пресс-секретаря Бюро Татьяны Сапьян, задержанный действовал не сам, а в составе целой шпионской группировки.

"Сотрудник СБУ передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины. В частности, была задокументирована передача им информации, составляющей государственную тайну. Также задокументировано непосредственное участие фигуранта в деятельности преступной организации, занимавшейся разведывательной и подрывной деятельностью против Украины. Действия группировки наносили вред целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства", - сказала представитель Госбюрорасследований.

На опубликованном ДБР фотографии с места задержания видны изъятые оперативниками предметы: автоматы, патроны, автомобильные номера.

  • По сообщениям СМИ, речь идет об эксначальнике ГУ СБУ в АР Крым Олеге Кулиниче.
  • Предыдущая информация о его задержании была распространена украинскими медиа вечером в субботу, 16 июля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Крым
СБУ
ГБР
Читайте также:
Путін
17 июля, 2022 воскресенье
Россия готовится к новому этапу наступления, – разведка
17 июля, 2022 воскресенье
ВСУ уничтожили базу российских оккупантов на берегу Черного моря на Херсонщине
16 июля, 2022 суббота
Россияне, ударом по Южмашу в Днепре, отомстили за успешный запуск ракеты-носителя Vega, - депутат облсовета Курячий
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.98
    Покупка 35.98
    Продажа 36.8
  • EUR
    Покупка 35.79
    Продажа 36.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
18 июля
02:14
Украинские военные в Германии начали учиться управлять зенитками Gepard
01:47
На фото Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удары по пунктам россиян на Юге
01:21
Оккупанты обстреляли Печенеги на Харьковщине: один человек погиб
01:05
На фото последствия обстрела в Сумской области
За сутки россияне обстреляли Сумскую область более 50 раз
00:51
Заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко
Обязанности генпрокурора будет временно выполнять Алексей Симоненко
00:43
"Украина продает западное оружие на черном рынке": ЦПИ опроверг новую подборку фейков РФ
00:22
На фото последствия обстрела
На Донетчине в результате обстрела ранены трое детей
00:12
Никополь
Россияне обстреляли Никополь, - ОВА
2022, воскресенье
17 июля
23:41
Канадские законодатели призвали объяснить решение о возвращении турбины Nord Stream
23:33
Калининград (до 1945 года - Кенигсберг)
В Калининградской области РФ запретили "Ассоциацию учителей литовского языка"
23:11
Россия применила против Украины более трех тысяч крылатых ракет, - Зеленский
22:51
На фото Владимир Зеленский
Зеленский поручил премьеру активизировать конкурс для избрания главы НАБУ
22:23
За неделю в Беларусь прибыли по меньшей мере 15 военно-транспортных самолетов РФ
22:06
Иван Баканов и Ирина Венедиктова
Зеленский отстранил от должностей Венедиктову и Баканова
22:02
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек женились в Лас-Вегасе
22:01
Эксклюзив
Следующий премьер-министр Великобритании будет продолжать политику поддержки Украины, - экс-нардеп Гопко
21:30
Аналитика
Сергей Згурец
Россия достигла предела своих военных возможностей. Ощущается нехватка в авиации, технике и личном составе. Колонка Сергея Згурца
21:15
В Нидерландах трудоустроились 24 тыс. украинских беженцев
21:01
Зеленский упрекнул Трюдо за возвращение турбины в "Северный поток": позиция по санкциям должна быть принципиальной
20:26
Как открыть больничный беременным украинкам за границей: Минздрав дал разъяснение
20:22
На фото військова техніка та військовослужбовці
Россия пытается продвинуться на Донецком направлении, вблизи Григоровки оккупанты получили отпор и отошли, - Генштаб
20:12
Эксклюзив
На фото потери россиян
Украинцы разбили 1-ю танковую армию РФ, которой гордился Путин и опасалось НАТО, - польский генерал Скшипчак
20:07
На Киевщине обнаружены уже 1 346 убитых оккупантами людей
19:44
Эксклюзив
ВСУ разбили гордость Путина - 1-ю гвардейскую танковую армию, которой завидовали в НАТО, - польский генерал Скшипчак
19:36
Стало известно о шестом британце в российском плену, - Би-Би-Си
18:58
Эксклюзив
Путин - безумец, но никогда не стане рисковать собственной жизнью, - Пионтковский
18:29
Николай II с семьей
Этот день в истории: последнего русского царя Николая II расстреляли вместе с семьей
18:20
Грузия вместо бесплатного жилья украинцам денежные выплатыбудет предлагать
18:20
Эксклюзив
На ядерный удар по Украине Россия получит аналогичный ответ по своей территории, - координатор группы "Информационное сопротивление" Машовец
18:10
Эксклюзив
Присоединение оккупированных территорий Грузии к РФ ничего по существу не изменит, - военный дипломат Цицинадзе
17:55
Эксклюзив
Рушатся геополитические амбиции Кремля, теперь он готов быть сырьевым придатком Ирана, - политолог Пионтковский
17:47
Эксклюзив
В Кремле идет борьба двух противоположных стратегий – это классическая атмосфера для переворота, - политолог Пионтковский
17:45
Из Мариуполя в Запорожье ежедневно выезжает 50–100 человек
17:24
На Киевщине еще один приход перешел в ПЦУ
17:22
Российские перевозчики до сих пор пытаются возить подсанкционные товары через границу Латвии
17:21
Эксклюзив
HIMARS
Украина с HIMARS может уничтожать аэродромы и железную дорогу в Крыму, - эксперт Defense Express Киричевский
17:14
Эксклюзив
путин шойгу автомат
Путинские военные командиры становятся машинами для убийства гражданских и собственных солдат, – генерал Скшипчак
17:10
Эксклюзив
Нафтогаз
Россия может бить по объектам энергетики, отопительный сезон сложно предсказать, - советник главы Нафтогаза
17:01
Русские военные
В Белгородской области РФ расширяют военную подготовку для детей
16:57
Изгнание "несогласных" и запрет на волеизъявление: Центр при СНБО назвал манипуляции РФ на оккупированных территориях Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV