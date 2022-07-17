СБУ и ГБР подтвердили задержание офицера, ранее руководившего спецслужбой в Крыму. Идет по трем статьям
В воскресенье, 17 июля 2022 года, Служба безопасности Украины обнародовала официальную информацию о совместном с Государственным бюро расследований задержанием "бывшего главы одного из региональных управлений СБУ"
Соответствующее сообщение появилось на ТГ-канале СБУ.
Задержанному готовят сообщение о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).
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"В ходе расследования уголовного производства выявлены данные, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве фигуранта с представителями спецслужб российской федерации. Информация требует проверки процессуальным способом согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины в ходе досудебного расследования", - отметили в СБ Украины.
Процессуальное руководство по данному делу осуществляет Офис генерального прокурора.
"В СБУ работают тысячи честных и профессиональных патриотов, многие из которых сейчас защищают Украину на фронте с оружием в руках. Мы продолжаем курс на очищение Службы: предателям не место в СБУ", - подчеркнули в СБУ.
Информацию о данном соблюдении также приводит и ДБР.
По словам пресс-секретаря Бюро Татьяны Сапьян, задержанный действовал не сам, а в составе целой шпионской группировки.
"Сотрудник СБУ передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины. В частности, была задокументирована передача им информации, составляющей государственную тайну. Также задокументировано непосредственное участие фигуранта в деятельности преступной организации, занимавшейся разведывательной и подрывной деятельностью против Украины. Действия группировки наносили вред целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства", - сказала представитель Госбюрорасследований.
На опубликованном ДБР фотографии с места задержания видны изъятые оперативниками предметы: автоматы, патроны, автомобильные номера.
- По сообщениям СМИ, речь идет об эксначальнике ГУ СБУ в АР Крым Олеге Кулиниче.
- Предыдущая информация о его задержании была распространена украинскими медиа вечером в субботу, 16 июля.
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