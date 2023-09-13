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СБУ дронами атаковала "избирательный участок" на оккупированном Запорожье, - СМИ

13 сентября, 2023 среда
10:40
Война с Россией

Три дрона-камикадзе атаковали так называемый избирательный участок во временно оккупированной Благовещенке Запорожской области. Также россияне хранили заполненные бюллетени

Об этом сообщили Интерфакс-Украина , hromadское и OBOZREVATEL .

Отмечается, что российские захватчики свозили уже заполненные бюллетени в избирательный участок в течение 10 дней во время отдаленного "голосования" из всех населенных пунктов Благовещенской общины.

По данным украинских СМИ, эти взрывы оккупантам устроила СБУ.

После трех утренних прилетов этот "избирательный участок" так и не заработал, а заполненные бюллетени были повреждены.

"Информация о взрывах на этом "участке" заставила изрядно понервничать "членов" других избирательных участков в этом районе", - подчеркнул один из собеседников в СБУ.

Что известно о "выборах" на ВОТ Украины

30 сентября 2022 г. президент РФ Путин, опираясь на результаты так называемого референдума на временно оккупированных территориях Украины, подписал " договоры " о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей. 2 октября 2022 г. он внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" четырех областей Украины.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал " законы " о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожье – Евгений Балицкий.

"Выборы" на ВОТ были назначены на 10 сентября 2023 года, но подготовку к ним начали гораздо раньше.

4 сентября Центр нацпротива заявил , что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил их из РФ.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что среди кандидатов в представительные псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей.

7 сентября Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета, отметил , что оккупационные власти уже "нарисовали" 15% явки местного населения на "выборы".

8 сентября Украина призвала международных партнеров ввести санкции против организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях.

Во время проведения псевдовыборов на временно оккупированных территориях Запорожья два дня подряд раздавались взрывы возле "избирательных участков" оккупантов. Активисты умышленно портили бюллетени, чтобы показать свое отношение к "властям". Сопротивление также сообщало, что Россия на оккупированных территориях Украины заставляла местных "голосовать", в некоторых населенных пунктах запрещали выезд. 11 сентября херсонское издание писало, что во временно оккупированном Геническе на российских незаконных "выборах" людей якобы проголосовало больше, чем проживает на территории города. А в Центре нацпротива добавили , что местные жители на временно оккупированных территориях Запорожской области тотально проигнорировали участие в псевдовыборах.

Совет Европы осудил проведение Россией псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины, назвав их грубым нарушением международного права.

вибори
СБУ
оккупированные территории
окупанти
безпілотник
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