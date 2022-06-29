Об этом сообщили в Службе безопасности Украины .

Служба безопасности Украины сообщает о допросе оккупанта, который принимал участие в попытке спасения флагмана Черноморского флота России в апреле. Он заявил, что ему не нравилась идея умереть в море, поэтому он "переквалифицировался" в пехотинца.

"Там было много трупов и, в основном, спасение происходило очень печально. Корабель потеряли, он утонул, его не смогли отбуксировать… .И я отказался…" – рассказывает бывший матрос.

Через три недели оккупант полностью "сменил профиль" с помощью инструкторов-вагнеровцев и был отправлен на разведку в Волновахский район, сообщила СБУ.

Однако первая боевая задача оказалась провальной. "Разведчики" наткнулись на засаду ВСУ и уцелеть удалось лишь трем из 30. Российские командиры бросили раненых на поле боя, после чего оккупант был взят в плен.

Сейчас он дает показания СБУ и говорит, что сожалеет об участии в войне: "Мы никого не освобождаем, мы только захватываем. Мы мародерим, это страшная война", – делится своим прозрением захватчик.

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