СБУ допросила российского моряка, который "переквалифицировался" в пехотинца
СБУ допросила российского моряка, который после неудачного спасения крейсера "Москва" перешел в пехоту
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины .
Служба безопасности Украины сообщает о допросе оккупанта, который принимал участие в попытке спасения флагмана Черноморского флота России в апреле. Он заявил, что ему не нравилась идея умереть в море, поэтому он "переквалифицировался" в пехотинца.
"Там было много трупов и, в основном, спасение происходило очень печально. Корабель потеряли, он утонул, его не смогли отбуксировать… .И я отказался…" – рассказывает бывший матрос.
Через три недели оккупант полностью "сменил профиль" с помощью инструкторов-вагнеровцев и был отправлен на разведку в Волновахский район, сообщила СБУ.
Однако первая боевая задача оказалась провальной. "Разведчики" наткнулись на засаду ВСУ и уцелеть удалось лишь трем из 30. Российские командиры бросили раненых на поле боя, после чего оккупант был взят в плен.
Сейчас он дает показания СБУ и говорит, что сожалеет об участии в войне: "Мы никого не освобождаем, мы только захватываем. Мы мародерим, это страшная война", – делится своим прозрением захватчик.
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