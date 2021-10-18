СБУ допросила боевика "ЛНР", который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования территории

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.



Согласно сообщению, СБУ допросила боевика "ЛНР", который ранее был задержан на линии разграничения. Мужчина был вооружен огнестрельным оружием и осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ.



В пресс-службе отметили, что боевик грубо нарушил достигнутые договоренности, поскольку не имел права находиться на этой территории. Его задачей, согласованной в рамках Трехсторонней контактной группы, могло быть разминирование соседнего участка, на котором планируется открыть пункт пропуска с временно оккупированными территориями.



Сотрудники СБУ установили, что злоумышленник является участником одного из подразделений "шестого отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР". Злоумышленник является выходцем из Алчевска, бывший уголовник, который подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году. В 2014 году он поступил в бандформирование "Брянка СССР". Впоследствии "служил" в минометном взводе и принимал активное участие в сопротивлении силам АТО/ООС на Луганщине. Он обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом.



Отмечается, что при задержании фигурант имел при себе пистолет ПМ с двумя полными магазинами, военный билет и удостоверение Специального центра контроля и координации прекращении огня (СЦКК).



В ведомстве напомнили, что сотрудникам СЦКК запрещено носить с собой оружие.



Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в создании непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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