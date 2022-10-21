СБУ будет расследовать поставки иранского оружия для помощи РФ в войне против Украины
Следователи СБУ начали уголовное производство по установлению всех причастных к поставке в РФ иранских дронов-камикадзе, а также баллистических ракет малой дальности
Об этом информирует СБУ .
Отмечают, что есть все основания утверждать, что иранские власти и представители промышленно-оборонного комплекса сознательно помогают России в войне с Украиной. Поэтому расследование должно установить поименно всех причастных к поставкам оружия РФ, а также установить способы и маршруты перевозки этих вооружений и последующее привлечение виновных к ответственности.
Глава СБУ Василий Малюк отметил, что в настоящее время украинские правоохранительные органы дают юридическую оценку действиям Ирана. Сейчас идет работа над доказательством иранского происхождения дронов "Герань" и Shahed-136 с помощью экспертизы.
"Тот, кто разработает России обстреливать мирные украинские города и села, должен также понести ответственность за военные преступления РФ. Потому что нельзя сознательно продавать маньяку наточенные ножи, а потом удивляться, что он убивает людей", - подчеркнул Малюк.
В настоящее время СБУ открыла производство по ч. 1 ст. 111-2 УК (пособничество государству-агрессору). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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