СБУ будет расследовать поставки иранского оружия для помощи РФ в войне против Украины

Об этом информирует СБУ .

Отмечают, что есть все основания утверждать, что иранские власти и представители промышленно-оборонного комплекса сознательно помогают России в войне с Украиной. Поэтому расследование должно установить поименно всех причастных к поставкам оружия РФ, а также установить способы и маршруты перевозки этих вооружений и последующее привлечение виновных к ответственности.

Глава СБУ Василий Малюк отметил, что в настоящее время украинские правоохранительные органы дают юридическую оценку действиям Ирана. Сейчас идет работа над доказательством иранского происхождения дронов "Герань" и Shahed-136 с помощью экспертизы.

"Тот, кто разработает России обстреливать мирные украинские города и села, должен также понести ответственность за военные преступления РФ. Потому что нельзя сознательно продавать маньяку наточенные ножи, а потом удивляться, что он убивает людей", - подчеркнул Малюк.

В настоящее время СБУ открыла производство по ч. 1 ст. 111-2 УК (пособничество государству-агрессору). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

11 октября украинская разведка сообщила, что Россия заказала у Ирана более 2 тыс. беспилотников Shahed-136.

20 октября ЕС ввел новый пакет санкций против Ирана за поставку оружия РФ.

21 октября Иран призвал своих граждан покинуть Украину и не ездить туда, если поездка была запланирована.