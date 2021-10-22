СБУ блокировала поставки украинских запчастей к истребителям РФ: их воровали на одном из оборонных госпредприятий
Служба безопасности Украины блокировала поставки украинских запчастей к российским боевым истребителям, которые злоумышленники воровали на одном из оборонных предприятий
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, контрразведка СБУ разоблачила масштабную схему теневого производства, хищения и переправки в РФ комплектующих для российской боевой авиации. Военную продукцию злоумышленники похищали в процессе производства на одном из оборонных госпредприятий в Харьковской области.
Отмечается, что участники схемы по заказу представителей РФ нелегально поставляли им запчасти к авиадвигателям российских боевых самолетов. Среди них - истребители МиГ-29, Су-27 и Су-30, а также ударные вертолеты М-24 и транспортно-боевые вертолеты Ми-35.
По данным ведомства, для незаконной переправки комлпектующих через таможенную границу дельцы вносили ложные сведения в товарно-сопроводительную документацию.
Правоохранители установили, что схему организовали должностные лица украинского госпредприятия и руководители аффилированных коммерческих структур. Для незаконного сбыта военной продукции за рубеж дельцы наладили контакты с представителями военно-промышленных комплексов РФ и одной из стран Восточной Азии.
Во время обысков на производстве и по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили большое количество авиационных запчастей, подготовленных к нелегальной переправке за границу, а также черновую бухгалтерию и электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.
В пресс-службе отметили, что сейчас решается вопрос о сообщении организаторам и участникам преступной схемы о подозрении.
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